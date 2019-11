The Unsound, David F. Sandberg alla regia

Di Federico Boni venerdì 8 novembre 2019

Archiviato Shazam, David F. Sandberg torna all'horror.

Netflix ha fatto sua la guerra di offerte tra i principali studios hollywoodiani per l'adattamento cinematografico di The Unsound, graphic novel BOOM! che sarà diretta da David F. Sandberg, regista di Lights Out e di Shazam.

Il film, tratto dalla graphic novel di Cullen Bunn e Jack T. Cole, segue una psichiatra che torna nel manicomio dove sua madre, un tempo dipendente, è ora paziente. Qui la donna viene a conoscenza di taciute verità sul suo passato e di alcuni segreti nascoste dell'ospedale. Per fermare il sanguinoso orrore ormai scatenato, la psichiatra dovrà confrontarsi con il fatto che lei e sua madre hanno più cose in comune di quanto credesse.

Skylar James si occuperà della sceneggiatura, mentre Sandberg e la sua collaboratrice di lunga data Lotta Lotsen produrranno il tutto con la loro nuova società di produzione Mångata, insieme a Ross Richie e Stephen Christy.

Sandberg, svedese, ha esordito a Hollywood con Lights Out, che ha incassato oltre $ 148 milioni al botteghino dopo esser costato appena 5 milioni. Ha poi continuato la sua incursione nel genere horror con Annabelle: Creation, in grado di incassare $ 306,5 milioni dopo esserne costati $ 15 milioni, per poi girare Shazam della DC, con 364 milioni d'incasso dopo esserne costati 100.

Fonte: Deadline