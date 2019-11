Scoob! - annuncio trailer e prime immagini ufficiali del reboot animato di Scooby-Doo

Di Pietro Ferraro venerdì 8 novembre 2019

Scoob: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul reboot animato di Scooby-Doo nei cinema americani dal 15 maggio 2020.

Disponibili (via Fandango) le prime immagini ufficiali di Scoob!, il reboot d'animazione che riporterà l'amato Scooby-Doo nei cinema nel 2020. Le immagini ritraggono Scooby-Doo e tutti e i suoi quattro i suoi amici, Fred Jones, Daphne Blake, Velma Dinkley e Shaggy Rogers, nelle nuove versioni CG. È stato anche rivelato che il primo trailer ufficiale di Scoob! arriverà online lunedì 11 novembre.

Con una sceneggiatura scritta da Kelly Fremon Craig (17 anni e come uscirne vivi), "Scoob!" è diretto da Tony Cervone (Scooby-Doo e il mistero del Rock'n'Roll). Per quanto riguarda la versione originale, tutti i doppiatori storici della serie non torneranno a parte Frank Welker come voce di Scooby-Doo. Il nuovo cast include Zac Efron nei panni di Fred, Gina Rodriguez nei panni di Velma, Amanda Seyfried nei panni di Daphne e Will Forte nei panni di Shaggy. Il cast è completato da Tracy Morgan nei panni di Captain Caveman, Ken Jeong nei panni di Dynomutt, Mark Wahlberg nei panni di Blue Falcon e Jason Isaacs nei panni di Dick Dastardly.

Scooby-Doo è stato lanciato per la prima volta nel 1969 con la serie animata Scooby-Doo! Dove sei tu?. Ogni episodio seguiva un gruppo di adolescenti che risolvevano misteri che all'inizio sembravano paranormali, ma di solito erano piani criminali orditi da loschi figuri mascherati. Da quella prima serie il franchise è cresciuto fino ad includere un'ampia varietà di spin-off animati, reboot e lungometraggi. Successivamente sono stati prodotti due live-action per il grande schermo ("Scooby-Doo" del 2002, "Scooby-Doo 2 - Mostri scatenati" del 2004), due live-action per l'home-video ("Scooby-Doo - Il mistero ha inizio" del 2009 e "Scooby-Doo - e La maledizione del mostro del lago" del 2011) e uno spin-off live-action ancora per l'home video ("Daphne & Velma - Il mistero della Ridge Valley High" del 2018).

"Scoob!" debutterà nei cinema il 15 maggio 2020.







Jinkies! Scooby-Doo is back in this exclusive first look at the animated film #SCOOB! The first trailer is coming this Monday. pic.twitter.com/nPLDkKHBYD

— Fandango (@Fandango) November 7, 2019

Fonte: Fandango