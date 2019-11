Batman: Lego rivela un nuovo set "monster" della Batmobile del film di Tim Burton

Di Pietro Ferraro venerdì 8 novembre 2019

LEGO ha presentato un nuovo set della Batmobile basato sul "Batman" del 1989 di Tim Burton.

Batman compie 80 anni e LEGO coglie l'occasione per presentare un nuovo set della Batmobile basato sul Batman del 1989 di Tim Burton. Il set davvero enorme è la più grande Batmobile mai realizzata da LEGO e sarà disponibile in tempo per le festività natalizie. LEGO rilascerà il colosso di oltre 3.300 pezzi come parte della sua gamma di prodotti in offerta per il Black Friday del prossimo 29 novembre.

Come rivelato da LEGO, il set della Batmobile del 1989 sarà venduto a 249.99$. Il set viene fornito con 3.306 pezzi che includeranno accesori e tre minifigures: Batman, Vicki Vale e Joker. Per promuovere l'uscita LEGO ha rivelato un video promozionale (che trovate in coda al post), che mostra molte delle funzionalità e dei dettagli che sono stati inclusi nel set.

Inoltre, il set viene fornito con un espositore girevole munito di una targa informativa. Per quanto riguarda le armi, Batman sarà fornito del suo Batarang, Joker avrà la sua pistola e Vickie Vale avrà una macchina fotografica. Una volta costruita la Batmobile misura 10 cm di altezza, 58 cm di lunghezza e 20 cm larghezza.

Il "Batman" di Tim Burton ha visto Michael Keaton nei panni del Cavaliere oscuro e Jack Nicholson in quelli del Joker. Il film si è rivelato un successo strepitoso con un incasso di 411 milioni nel mondo da un budget di 35 milioni. Burton e Keaton torneranno in seguito per il sequel del 1992, Batman - Il ritorno, film che introdurrà il Pinguino di Danny DeVito e la Catwoman di Michelle Pfeiffer.

Per ulteriore informazioni sul nuovo set della Batmobile vi segnaliamo il sito LEGO.com.







The all-new exclusive 1989 Batmobile. Designed to defeat evil. Destined to be a collectible.https://t.co/vmeKivpmRR pic.twitter.com/Vtj433s2uV

— LEGO (@LEGO_Group) November 7, 2019



What does everyone think to the brand new LEGO 1989 Michael Keaton 76139 Batmobile? 😲 pic.twitter.com/zfgUoEc2NN

— Bob's Vintage Bricks (@bobvintagebrick) November 7, 2019



The iconic 1989 Batmobile is roaring onto the #LEGO scene once again! Coming November 29th, set #76139 is a brand new and incredibly detailed recreation of the beloved Batmobile design. It has all the beautiful curves and even some awesome pop-out machine guns! #Batman pic.twitter.com/PISzhaPTlT

— BrickinNick (@BrickinNick) November 7, 2019

