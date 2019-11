European Film Awards 2019, le nomination: 4 candidature per Il Traditore di Bellocchio

Di Federico Boni sabato 9 novembre 2019

Poker di nomination agli EFA 2019 per Il Traditore di Marco Bellocchio.

Oscar 2020, l'Italia candida Il Traditore di Marco Bellocchio Per la terza volta Marco Bellocchio rappresenterà l'Italia agli Oscar. Al Festival del Cinema Europeo di Siviglia, la European Film Academy ed EFA Productions hanno annunciato le nomination per la 32ma edizione degli European Film Awards, che si terranno il 7 dicembre a Berlino.

Tanta Italia tra i candidati grazie a Il Traditore di Marco Bellocchio, riuscito a strappare ben 4 nomination. Miglior film, regia, attore protagonista e sceneggiatura. Il Traditore dovrà vedersela tra i migliori film europei con L'ufficiale e la Spia di Roman Polanski, Les Miserables di Ladj Ly, Dolor y Gloria di Pedro Almodóvar, La Favorita di Yorgos Lanthimos e Systemsprenger di Nora Fingscheidt.

Ma c'è tanta Italia anche tra i documentari, grazie alle presenze di Selfie di Agostino Ferrente e La Scomparsa di mia Madre di Beniamino Barrese. Tra i migliori registi spicca la presenza di Céline Sciamma, mentre tra gli attori il nostro Pierfrancesco Favino dovrà battere Antonio Banderas, Jean Dujardin, Levan Gelbakhiani, Alexander Scheer e Ingvar E. Sigurðsson. A seguire tutte le candidature.

European Film Awards 2019 Nomination

MIGLIOR FILM EUROPEO 2019

L’ufficiale e la spia di Roman Polanski

Les Miserables di Ladj Ly

Dolor y Gloria di Pedro Almodóvar

System Crasher di Nora Fingscheidt

La favorita di Yorgos Lanthimos

Il traditore di Marco Bellocchio

REGISTA EUROPEO 2019:

Pedro Almodóvar per DOLOR Y GLORIA

Marco Bellocchio per IL TRADITORE

Yorgos Lanthimos per LA FAVORITA

Roman Polanski per L’UFFICIALE E LA SPIA

Céline Sciamma per PORTRAIT OF A LADY ON FIRE



ATTRICE EUROPEA 2019:

Olivia Colman in LA FAVORITA

Trine Dyrholm in QUEEN OF HEARTS

Noémie Merlant e Adèle Haenel in PORTRAIT OF A LADY ON FIRE

Viktoria Miroshnichenko in BEANPOLE

Helena Zengel in SYSTEM CRASHER



ATTORE EUROPEO 2019:

Antonio Banderas in DOLORE E GLORIA

Jean Dujardin in L’UFFICIALE E LA SPIA

PierFrancesco Favino in IL TRADITORE

Levan Gelbakhiani in AND THEN WE DANCED

Alexander Scheer in GUNDERMANN

Ingvar E. Sigurðsson in A WHITE, WHITE DAY



SCENEGGIATORE EUROPEO 2019:

Pedro Almodóvar per DOLORE E GLORIA

Marco Bellocchio, Ludovica Rampoldi, Valia Santella e Francesco Piccolo per IL TRADITORE

Robert Harris e Roman Polanski per L’UFFICIALE E LA SPIA

Ladj Ly, Giordano Gederlini e Alexis Manenti per LES MISÉRABLES

Céline Sciamma per PORTRAIT OF A LADY ON FIRE

PREMIO FIPRESCI 2019

Aniara di Pella Kågerman e Hugo Lilja

Atlantique di Mati Diop

Blindstone di Tuva Novotny

Irina di Nadejda Koseva

Les Miserables di Ladj Ly

Ray & Liz di Richard Billingham

MIGLIORE COMMEDIA 2019

Ditte & Louise di Niclas Bendixen

Tutti pazzi a Tel Aviv di Sameh Zoabi

La favorita di Yorgos Lanthimos

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE 2019

Buñuel in the Labyrinth of the Turtles di Salvador Simó

I Lost My Body di Jérémy Clapin

Marona’s Fantastic Tale di Anca Damian

The Swallows of Kabul di Zabou Breitman ed Éléa Gobbé-Mévellec

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO 2019

Dogs Barking at Birds di Leonor Teles

Reconstruction di Jiří Havlíček e Ondřej Novák

The Christmas Gift di Bogdan Mureşanu

The Marvelous Misadventures of the Stone Lady di Gabriel Abrantes

Watermelon Juice di Irene Moray