Stasera in tv: "Nozze Romane" su Rai 1

Di Pietro Ferraro domenica 10 novembre 2019

Rai 1 stasera propone Nozze romane (Hochzeit in Rom), commedia romantica del 2017 diretta da Olaf Kreinsen e interpretata da Federica Sabatini, Matthias Zera, Ricky Tognazzi e Stefania Rocca.





Cast e personaggi

Federica Sabatini: Bianca d'Arcadia

Matthias Zera: Max Hauser

Ricky Tognazzi: Vibaldo d'Arcadia

Stefania Rocca: Gioia d'Arcadia

Ann-Kathrin Kramer: Eva Hauser

Harald Krassnitzer: Walter Hauser

Elena Cotta: Donna Costanza

Annika Ernst: Xenia

Emanuela Grimalda: Sofia





La trama

Durante un viaggio d'affari a Milano, l'architetto bavarese Max Hauser si innamora della testarda cameriera Bianca, che viene licenziata per aver espresso la sua opinione riguardo ai suoi sgarbati colleghi. Quando però lui si fa avanti, Bianca fugge, ma lui la rintraccia a Roma, dove scopre che in realtà è la titolata figlia ribelle di una coppia di nobili decaduti, il conte Vibaldo D'Arcadia e sua moglie l'altezzosa Gioia, che abitano in uno sbalorditivo ma trascurato palazzo del rinascimento. Quando Max le chiede la mano, Bianca accetta di gran fretta, e dopo aver ricevuto la benedizione della contessa madre Donna Costanza, Max invita i suoi genitori, il dentista Walter Hauser e l'esperta di vini Eva, a partecipare al suo matrimonio mondano. Max però non è per nulla felice di trovare suo padre messo alle strette dalla sua amante, l'assistente di volo Xenia che pressa Walter affinché divorzi, un segreto che i due non riusciranno a mantenere, ma i genitori si rifiutano di rovinare il matrimonio del figlio che alla fine si celebrerà e diventerà occasione per superare incomprensioni, bugie e tradimenti.





Curiosità