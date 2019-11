Fantasy Island: trailer italiano del thriller-horror ispirato alla serie tv Fantasilandia

Di Pietro Ferraro martedì 12 novembre 2019

Fantasy Island: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller horror di Blumhouse nei cinema americani dal 13 febbraio 2020.

Universal Pictures ha reso disponibile un primo trailer italiano di Fantasy Island, il thriller-horror prodotto da Blumhouse (Scappa – Get Out e Halloween) e ispirato alla serie tv Fantasilandia.

In "Fantasy Island", l’enigmatico Mr. Roarke riesce a far avverare i sogni dei suoi fortunati ospiti, in un lussuoso, quanto remoto, villaggio vacanze tropicale. Ma quando le fantasie diventano incubi, gli ospiti dovranno risolvere il mistero dell’isola per fuggire e mettere in salvo le loro vite.

Diretto da Jeff Wadlow, "Fantasy Island" è scritto da Jeff Wadlow & Chris Roach & Jillian Jacobs e prodotto da Jason Blum e Marc Toberoff. Il film arriva nei cinema italiani il 13 febbraio 2020.

Fantasy Island: primo trailer del thriller-horror di Blumhouse ispirato alla serie tv Fantasilandia

Sony Pictures ha rivelato il primo trailer di Fantasy Island, adattamento per il grande schermo della popolare serie tv Fantasilandia andata in onda per ben 8 anni (1977-1984). Gli estimatori della serie tv originale resteranno delusi poiché questo aggiornamento punta ad una digressione thriller-horror, ma visto che a produrre è Blumhouse la cosa non sorprende.

Dimenticate l'elegante e rassicurante Mr. Roarke di Ricardo Montalbán e il gioviale Tattoo di Hervé Villechaize, ad accogliere gli ospiti ci sono Michael Pena e Parisa Fitz-Henley. Dopo un incipit da teen-horror i visitatori sprofonderanno in un incubo diabolicamente pianificato che rievoca a tratti le suggestioni da survival-horror di titoli come Quella casa nel bosco.

Alla regia del film c'è Jeff Wadlow che dopo il buon Kick-Ass 2 ha scritto e diretto per Blumhouse l'irritante horror Obbligo o Verità che è andato piuttosto bene al box-office, quindi eccolo di nuovo in sella con gli stessi co-sceneggiatori: Chris Roach e Jillian Jacobs

"Fantasy Island" è incentrato sull'enigmatico Mr. Roarke (Michael Pena) che realizza i desideri più profondi dei suoi fortunati ospiti in un lussuoso, ma remoto resort tropicale. Tuttavia quando le fantasie si trasformano in incubi, gli ospiti sono costretti a risolvere il mistero dell'isola per riuscire ad uscirne vivi. Il cast comprende anche Maggie Q (Die Hard - Vivere o morire), Lucy Hale (Obbligo o Verità), Austin Stowell (Whiplash), Portia Doubleday (Lei - Her), Jimmy O. Yang (Silicon Valley), Ryan Hansen (Veronica Mars), Michael Rooker (Guardiani della Galassia) e Parisa Fitz-Henley (Luke Cage). Fantasy Island arriverà nei cinema il 14 febbraio 2020.

Fantasy Island: trama e poster del thriller-horror di Blumhouse ispirato alla serie tv Fantasilandia

Disponibili un primo poster e la trama ufficiale del film Fantasy Island. Blumhouse Productions e Sony Pictures portano la serie tv classica Fantasilandia sul grande schermo e la novità più rivelante è che questo adattamento avrà un tocco horror.

Il poster ritrae una lussureggiante isola tropicale coperta di verde e circondata da acque cristalline. C'è un piccolo aereo diretto verso l'isola e un minaccioso hashtag che recita #NeverComingHome. Sony Pictures ha condiviso il poster su Twitter con la seguente didascalia.

Quest'isola è da urlo. Fantasy Island di Blumhouse nei cinema a San Valentino.

La serie tv "Fantasilandia" seguiva le particolari ed immersive vacanze di alcuni ospiti di un'isola da sogno gestita dal misterioso Mr. Rourke che era in grado di trasformare in realtà ogni più bizzarro desiderio dei visitatori, praticamente ogni ospite poteva veder realizzata e vivere in prima persona qualsiasi fantasia, che però spesso aveva dei risvolti inattesi.

La sinossi ufficiale del film cambia le carte in tavola e trasforma "Fantasilandia" in un survival-thriller a tinte horror che ricorda vagamente Il mondo dei robot.

L'enigmatico Mr. Roarke (interpretato da Michael Pena) fa avverare i sogni segreti dei suoi fortunati ospiti in un lussuoso ma remoto resort tropicale. Ma quando le fantasie si trasformano in incubi, gli ospiti devono risolvere il mistero dell'isola per riuscire ad uscirne vivi.

Alla regia di "Fantasy Island" troviamo Jeff Wadlow, che ha recentemente diretto il thriller-horror Obbligo o Verità. Il cast comprende Dave Bautista (Guardiani della Galassia), Lucy Hale (Obbligo o Verità), Michael Pena (Ant-Man and the Wasp), Michael Rooker (Guardiani della Galassia Vol. 2), Charlotte McKinney (Baywatch), Parisa Fitz-Henley (Midnight, Texas) e Austin Stowell (Il ponte delle spie).

La serie tv "Fantasilandia" è andata in onda onda per sette stagioni, dal 1977 al 1984, per un totale di 152 episodi e ha fruito anche di due film originali realizzati per la TV. Una serie revival cancellata dopo una sola stagione è andata in onda nel 1998. Il film "Fantasy Island" arriverà nei cinema il 14 febbraio 2020.

