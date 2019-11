Grand Isle: trailer del thriller con Nicolas Cage e Kelsey Grammer

Di Pietro Ferraro lunedì 11 novembre 2019

Grand Isle: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller con Nicolas Cage nei cinema italiani dal 6 dicembre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Screen Media ha reso disponibile un primo trailer di Grand Isle, un nuovo thriller che vede protagonisti l'impegnatissimo Nicolas Cage affiancato da Kelsey Grammer.

La trama ufficiale:





Walter (Nicolas Cage) e la moglie trascurata (KaDee Strickland)) attirano un giovane (Luke Benward) nella loro casa vittoriana per sfuggire ad un uragano. Quando l'uomo viene accusato di omicidio dal Det. Jones (Kelsey Grammer), per salvarsi dovrà rivelare gli oscuri e malvagi segreti celati dell'ambigua coppia.

Il film, diretto da Stephen S. Campanelli (Indian Horse), sembra strizzare l'occhio ad alcuni pruriginosi thriller degli anni '90 con femme fatale di turno, sordidi intrighi e personaggi ambigui a profusione. Kelsey Grammer è noto al grande pubblico come protagonista della sit-com Frasier e per ruoli in X-Men - Giorni di un futuro passato, Transformers 4 e I mercenari 3. La fascinosa KaDee Strickland ha recitato in Ragazze Interrotte, Anaconda 2 e American Gangster mentre Luke Benward è apparso in We Were Soldiers, Dear John e più recentemente in Voglio una vita a forma di me (Dumplin'), adattamento dell'omonimo romanzo di Julie Murphy.

"Grand Isle" debutta nei cinema americani il 6 dicembre.

Fonte: Bloody Disgusting