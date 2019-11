People's Choice Awards 2019, i vincitori - trionfa Avengers: Endgame

Di Federico Boni lunedì 11 novembre 2019

Tra i premiati anche After, Aladdin e Murder Mystery.

Sono stati assegnati nel fine settimana i People's Choice Awards 2019, con Avengers: Endgame in trionfo. Non solo miglior action, il titolo Marvel ha vinto anche il riconoscimento come miglior film dell'anno, con il titolo Netflix Murder Mystery vincitore tra le commedie.

After e Aladdin hanno vinto i rispettivi premi come miglior dramma e miglior family, mentre Robert Downey Jr. ha trionfato tra gli attori (dedicando il riconoscimento a Stan Lee) e Zendaya tra le attrici, insieme a Cole Sprouse, Noah Centineo, Tom Holland e Beyoncé, eletta miglior 'star animata' dell'anno.

Durante la cerimonia Jennifer Aniston ha ricevuto l'Icon Award, ringraziando pubblicamente gli ex colleghi di Friends. Anche Gwen Stefani è stata onorata durante la cerimonia con il Fashion Icon Prize, mentre Pink ha ricevuto il Champion Award.

People's Choice Awards 2019 i vincitori

Movie of 2019

Avengers: Endgame

Comedy Movie of 2019

Murder Mystery

Action Movie of 2019

Avengers: Endgame

Drama Movie of 2019

After

Family Movie of 2019

Aladdin

Male Movie Star of 2019

Robert Downey Jr., Avengers: Endgame

Female Movie Star of 2019

Zendaya, Spider-Man: Far From Home

Drama Movie Star of 2019

Cole Sprouse, Five Feet Apart

Comedy Movie Star of 2019

Noah Centineo, The Perfect Date

Action Movie Star of 2019

Tom Holland, Spider-Man: Far From Home

Animated Movie Star of 2019

Beyoncé, The Lion King