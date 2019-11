Babylon di Damien Chazelle ha una data d'uscita

Di Federico_40 martedì 12 novembre 2019

La Paramount ha fatto suo il nuovo progetto del regista di La La Land.

Venezia 2018: Il Primo Uomo, la recensione del film di Damien Chazelle Il regista di La La Land torna alla Mostra del Cinema di Venezia con un film sullo storico allunaggio di Neil Armstrong. A un anno dall'uscita in sala di First Man - Il primo uomo, Damien Chazelle, premio Oscar alla regia più giovane di sempre, è pronto a tornare sul set con Babylon, film ambientato nella Hollywood d'oro degli anni '20. Ebbene la pellicola è finita ora tra le braccia della Paramount, che vuole puntare agli Oscar del 2022. Marc Platt, già produttore di La La Land, ritroverà Chazelle tra i produttori, al fianco di Olivia Hamilton, Matthew Plouffe e Tobey Maguire.

La storia dovrebbe essere ambientata verso la fine degli anni '20, quando l'industria cinematografica abbandonò il muto per il sonoro, con inevitabile ascesa e caduta di personaggi immaginari e storici all'interno dello script. Chazelle e Paramount avrebbero già trovato i due protagonisti, ovvero Brad Pitt ed Emma Stone, che sarebbe ancora una volta diretta dal regista a 3 anni dall'Oscar vinto per La La Land, ma ad oggi non ci sarebbero ancora contratti firmati.

Se gli accordi dovessero arrivare in porto, la Stone andrebbe a interpretare Clara Bow, prima sex symbol e star del botteghino di quegli anni, mentre Pitt indosserebbe gli abiti di un personaggio immaginario, una star del cinema muto che non riesce a sfondare con il sonoro. Fonti dicono che il suo ruolo prenderebbe spunto da John Gilbert.

L'acquisizione di Babylon da parte della Paramount è stato un affare a cottura lenta. Chazelle ha presentato il suo progetto agli studios hollywoodiani nel giugno scorso, ma lo script da 180 pagine e il budget da 80/100 milioni di dollari hanno frenato molti. Ecco perché Chazelle avrebbe rielaborato lo script, tagliando circa 30 pagine e riducendo inevitabilmente il budget.

Babylon uscirà in pochi selezionati cinema d'America il 25 dicembre 2021, per poi essere ampliato il 7 gennaio 2022. Difficile, se non impossibile, che il film possa farsi vedere alla Mostra del Cinema di Venezia 2021, come già accaduto con La La Land e First Man.

