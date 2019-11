The Tomorrow War: prima immagine ufficiale del thriller sci-fi con Chris Pratt

Di Pietro Ferraro martedì 12 novembre 2019

Chris Pratt ha condiviso sui social media una prima immagine ufficiale del film fantascientifico "The Tomorrow War".

Chris Pratt, protagonista e produttore esecutivo del nuovo film di fantascienza The Tomorrow War, ha condiviso su Instgram una prima foto ufficiale che lo ritrae sul set con il resto del cast. In precedenza il progetto era stato presentato con il titolo Ghost Draft, ma secondo Pratt il titolo è stato ufficialmente cambiato in "The Tomorrow War". La foto in questione mostra Pratt alla guida di un gruppo di soldati armati pronti ad affrontare alieni ostili e nella didascalia che accompagna l'immagine, Pratt sottolinea la sua eccitazione per il suo primo film da produttore esecutivo.

Sempre nella didascalia, Chris Pratt scherza sulla modifica del titolo del film suggerendo una serie di altri titoli che aveva preso in considerazione. Alcuni dei più divertenti includono "Saving Private Ryaalien", "Jurassic Draft", "City Slickers" e "HERO movie brought to you by Verizon". Inoltre Pratt dice che presto metterà all'asta una visita sul set e ha anche in programma di pubblicare con cadenza costante molte altre foto dietro le quinte delle riprese di "The Tomorrow War".

"The Tomorrow War" è diretto da Chris McKay (The Lego Batman - Il film) da una sceneggiatura di Zach Dean e Bill Dubuque. Il film è ambientato in un futuro prossimo, quando è in gioco il destino dell'umanità sulla scia di un'invasione aliena. Con gli umani che affrontano un destino segnato, i migliori scienziati del mondo sviluppano un modo per arruolare soldati del passato per combattere dalla loro parte nella guerra futuristica. Nel cast oltre a Chris Pratt ci sono Yvonne Strahovski, J. K. Simmons, Betty Gilpin, Sam Richardson, Theo Von, Keith Powers, Edwin Hodge, Mary Lynn Rajskub e Jasmine Matthews.

"The Tomorrow War" al momento non è fornito di una data di uscita ufficiale, ma probabilmente arriverà nel 2020. Dopo aver combattuto gli alieni Pratt riprenderà di nuovo due dei suoi ruoli più amati: Peter Quill / Star-Lord in Guardiani della Galassia 3 e Owen Grady in Jurassic World 3.