Ricky Gervais condurrà i Golden Globe 2020

Di Federico Boni martedì 12 novembre 2019

Ricky Gervais torna a condurre la notte dei Golden Globes, 3 anni dopo l'ultima volta.

Sarà Ricky Gervais a presentare i 77esimi Golden Globe Awards, per la quinta e ultima volta.

Ancora una volta mi hanno fatto un'offerta che non potevo rifiutare. Ma questa sarà davvero l'ultima volta che lo faccio, il che è quanto basta per una divertente serata.

Queste le parole del comico, che condurrà la serata di premiazione che si terrà domenica 5 gennaio 2020, in onda sulla NBC. "C'è sempre una palpabile elettricità quando Ricky sale sul palco dei Globes," ha dichiarato Paul Telegdy, capo NBC Entertainment. "Il suo ritorno come maestro di cerimonie ai Golden Globe è molto atteso. Sarà sicuramente una serata imprevedibile. Non vediamo l'ora di vedere quali assi nasconda nella manica."

Gervais ha presentato i Golden Globe del 2010, 2011, 2012 e 2016, ricevendo un ottimo riscontro di pubblico e di critica. Lo scorso anno il compito è stato affidato ad Andy Samberg e Sandra Oh, con risultati Auditel assai deludenti. Nel corso della sua carriera Ricky ha vinto sette BAFTA, cinque British Comedy Awards, tre Golden Globe e due Emmy.