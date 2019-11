Star Wars: Kevin Feige promette che il suo film esplorerà nuovi luoghi e personaggi

Kevin Feige parla del suo nuovo film di Star Wars in sviluppo alla Lucasfilm.

Kevin Feige, capo di Marvel, in una recente intervista ha parlato del suo nuovo film di Star Wars che sta sviluppando per Lucasfilm. Feige l'uomo dietro l'acclamato Universo Cinematografico Marvel ha firmato per produrre un nuovo lungometraggio ambientato nell'iconica "galassia lontana lontana".

Durante una recente partecipazione ad un podcast, a Kevin Feige, che è stato recentemente promosso a Chief Creative Officer presso la Marvel, è stato chiesto sul suo misterioso film di Star Wars. Feige non ha potuto dire molto, ma ha rivelato che spera di esplorare nuovi elementi all'interno del franchise.

Adoro quel mondo e adoro l'idea di esplorare nuovi personaggi e nuovi posti in quell'universo. Ma questo è tutto ciò che si può dire per ora.

La risposta di Feige è in linea con l'approccio di Rian Johnson, il regista de "Gli Ultimi Jedi" sta sviluppando una nuova trilogia di film di Star Wars che non avrebbero coinvolto in alcun modo personaggi della saga Skywalker, come Luke, Leia e persino figure come Rey introdotti nella nuova trilogia sequel.

Al momento il futuro di "Star Wars" sul grande schermo non è molto chiaro. Di recente David Benioff e D.B. Weiss hanno abbandonato la nuova trilogia che stavano sviluppando per Lucasfilm, che pare avrebbe esplorato le origini dell'Ordine Jedi. Anche lo status della trilogia di "Star Wars" di Rian Johnson non è chiarissimo, anche se il regista sostiene che ci sta ancora lavorando. Nel frattempo Star Wars: L'ascesa di Skywalker in uscita il prossimo 18 dicembre è in procinto di concludere sia la nuova trilogia sequel, che la saga principale degli Skywalker.

In attesa che i nuovi progetti per il grande schermo prendano forma, Lucasfilm non lascerà i fan a bocca asciutta grazie al canale streaming Disney + che proporrà la serie tv The Mandalorian, prima serie live-action del franchise che debutterà quando il servizio verrà lanciato. Sono in lavorazione anche una serie tv di Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor e un prequel di Rogue One con Diego Luna nei panni di Cassian Andor. Tornando ai progetti per il grande schermo, non è ancora chiaro se sarà il film di Kevin Feige a riempire la data di uscita del dicembre 2022 lasciata vuota dal forfait di Benioff e Weiss.

