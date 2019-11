Mortal Kombat reboot: ci sarà anche la vampira guerriera Nitara

Di Pietro Ferraro mercoledì 13 novembre 2019

Il reboot di "Mortal Kombat" includerà anche la vampira guerriera Nitara.

Annunciato il casting della vampira guerriera Nitara per il reboot di Mortal Kombat. Il videogioco di Midway Games è stato lanciato negli anni '90 e da allora si è imposto come uno dei picchiaduro più popolari e longevi di sempre. "Mortal Kombat" ha già fruito di due adattamenti live-action in passato e ora il produttore James Wan sta riavviando il franchise con Simon McQuoid designato alla regia.

Il primo annuncio di casting per il reboot è stato Joe Taslim come Sub-Zero rivelato a luglio. Il resto del cast ufficializzato include Hiroyuki Sanada (Scorpion), Chin Han (Shang Tsun), Jessica McNamee (Sonya Blade), Josh Lawson (Kano), Ludi Lin (Liu Kang), Mehcad Brooks (Jax), Tadanobu Asano (Raiden), Sisi Stringer (Mileena) e Lewis Tan (Wu Assassins) in un ruolo non specificato.

Ora è stato rivelato il casting di un altro personaggio che vedremo nel film.

Greg Russo, lo sceneggiatore del reboot, ha annunciato che la vampira guerriera Nitara sarà un personaggio del film. Dopo aver risposto ad un messaggio su Twitter, Russo non solo ha confermato che Nitara sarebbe stata nel film, ma che sarà Elissa Cadwell ad interpretarla. Nitara che ha fatto la sua prima apparizione in "Mortal Kombat: Deadly Alliance" del 2002 è una vampira munita di grandi ali di pipistrello che combatte per preservare la sua specie minacciata dagli umani.

Elissa Cadwell nei panni di Nitara è al suo primo ruolo "recitato" dopo aver collaborato a svariati film come stuntwoman. I crediti di Cadwell includono Paradise Beach: Dentro l'incubo, Aquaman e Dora e la città perduta.

Il reboot "Mortal Kombat" fruirà di un divieto ai minori pieno (R-rated) ed è già stato confermato che includerà le brutali "Fatality", per cui la serie è diventata famosa. L'uscita del film è fissata al 5 marzo 2021.

Fonte: Bloody Disgusting