James Dean in CGI: si pianificano altre "resurrezioni" di leggende di Hollywood

Di Pietro Ferraro mercoledì 13 novembre 2019

Il team di effetti visivi dietro la resurrezione di James Dean nel prossimo film di guerra "Finding Jack" sta già pensando ad altre potenziali "resurrezioni".

Dopo la controversia sortita online alla notizia di un James Dean interamente digitale come protagonista di un nuovo film sulla guerra del Vietnam, arriva la notizia che il team di effetti visivi dietro la resurrezione dell'icona di Hollywood tragicamente scomparsa all'età di 24 anni sta ora puntando a riportare altre celebrità defunte sul grande schermo.

Lo specialista in licenze di proprietà intellettuale CMG Worldwide si è unito allo studio di creazione di contenuti Observe Media per formare una nuova società chiamata Worldwide XR. Secondo quanto riferito l'obiettivo di Worldwide XR è portare più umani digitali nei film e usarli per progetti di realtà aumentata e virtuale.

"Gli influencer andranno e verranno, ma le leggende non moriranno mai", ha dichiarato Travis Cloyd, CEO di Worldwide XR in una dichiarazione per spiegare la motivazione alla base del ritorno di così tante star amate degli anni passati, come James Dean nel prossimo dramma di guerra Finding Jack. Attualmente Worldwide XR detiene i diritti di oltre 400 celebrità decedute, tra cui atleti famosi oltre a star di Hollywood. Tra i diritti di immagine detenuti dall'azienda ci sono Andre the Giant, Burt Reynolds, Bettie Page, Maya Angelou e Lou Gehrig.

Cloyd ha anche parlato della controversia che circonda il ritorno al cinema di James Dean, suggerendo che il meglio deve ancora venire dall'attore resuscitato. "Pensate ad un James Dean 2.0", afferma Cloyd, osservando che il team approccerà la cosa con la "dovuta diligenza" per rendere giustizia a James Dean e a tutte le altre celebrità con le loro ricreazioni umane digitali. Il film a cui Cloyd fa riferimento è proprio l'imminente dramma di guerra "Finding Jack", che riporterà Dean, morto nel 1955, sul grande schermo come attore digitale. La decisione di resuscitare Dean per un film ha generato una polemica da parte di cineasti e celebrità di Hollywood, ma il regista Anton Ernst ha ancora intenzione di andare avanti con il progetto.

Qualcuno ricorderà le parole di coloro che all'epoca del film Final Fantasy evocavano lo spauracchio un futuro fatto di "soli" attori digitali, il film fu un flop e i personaggi creati con l'ausilio di CG erano bellissimi ma palesemente "finti". Poi sono arrivati i cameo di attori defunti come il Grand Moff Tarkin di Peter Cushing riportato nello spin-off Rogue One: A Star Wars Story, un lavoro magistrale che però poteva reggere solo per alcune scene, e non certo per un intero film, e nel caso di Cushing l'operazione appariva come un tributo all'attore e non come un escamotage per sfruttare economicamente l'immagine di un attore defunto. Nel caso di un James Dean digitale protagonista di un intero film è naturale che sorgano dubbi su una tale operazione, e ora la notizia di nuove potenziali "resurrezioni" rafforza l'idea di un'operazione commerciale su larga scala più che del tentativo di omaggiare questa o quell'icona. La recitazione è un'arte spesso sottovalutata, vedi confondere un ottimo doppiaggio con le reali capacità di trasmettere emozioni di un attore. L'unico modo per rendere omaggio ad un attore come James Dean è quello di perpetuarne l'eredità attraverso i suoi film, e non con qualcosa che sembra James Dean ma in realtà non lo è affatto, per quanto si voglia fortemente credere che lo sia.

