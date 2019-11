Sonic - Il Film: un sondaggio rivela che i fan approvano il nuovo look

Di Pietro Ferraro mercoledì 13 novembre 2019

I fan approvano in massa il nuovo look di Sonic nell'adattamento live-action in arrivo nei cinema il 13 febbraio 2020.

Sembrano ormai superate le proteste dei fan insorti lo scorso maggio sui social media alla vista del look del Sonic creato per l'adattamento live-action Sonic - Il Film di Paramount Pictures ispirato all'omonimo videogioco SEGA. Il film in prima battuta doveva uscire lo scorso fine settimana, ma le proteste sono state così forti e così aspre che lo studio ha fatto marcia indietro e comunicato ai fan che avrebbero messo mano al look dell'amato porcospino, intervento che ha fatto slittare l'uscita a a febbraio 2020. Ieri è approdato online un nuovo trailer con il nuovo design di Sonic e ora sembra che i fan adorino questa versione riveduta e corretta.

I dati sull'approvazione dei fan arrivano da SEMrush, un fornitore di dati sulle tendenze che ha tracciato il sentiment di Twitter intorno alle variazioni del trailer e la risposta è stata travolgente. Il 73,68% di tutti i tweet era positivo quando descriveva il nuovo look di Sonic, mentre solo il 6,85% era negativo. Inoltre i tweet che parlavano del nuovo trailer hanno incluso anche un gran numero dell'emoji che batte le mani, quindi il ritorno ad un look più vicino al videogioco è stato premiato rispetto alla precedente versione che intendeva rendere più realistico Sonic rispetto all'ambientazione live-action, con un effetto però davvero troppo bizzarro. per quanto riguarda il trailer, al momento della stesura di questo articolo ha superato 12 milioni di visualizzazioni con oltre 663.000 pollici in su contro poco più di 10.000 reazioni negative.

Riguardo al nuovo design, su Twitter l'artista di effetti visivi Stu Whitten, che ha lavorato al film, aveva risposto ad un fan sulla riprogettazione del personaggio. Secondo Whitten la riprogettazione è in realtà "praticamente" ciò che il team aveva ideato in origine. Attualmente il tweet di Whitten risulta rimosso.

Praticamente è appena tornato al nostro design originale lol - sᴛᴜ ᴡʜɪᴛᴛᴇɴ (@Stu_FX) 12 novembre 2019

Scritto da Patrick Casey (Golan the Insatiable), Josh Miller (Golan the Insatiable) e Oren Uziel ( The Cloverfield Paradox), "Sonic - Il Film" segue Tom Wachowski, un poliziotto nella cittadina rurale di Green Hills, che decide di aiutare Sonic a fuggire dal governo che cerca di catturarlo. Il film è diretto da Jeff Fowler e vede come produttore esecutivo Tim Miller (Terminator: Destino Oscuro).

Fonte: Screenrant / Cosmopolitan