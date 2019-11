Nancy: trailer italiano del film premiato al Sundance con Steve Buscemi

Di Pietro Ferraro martedì 19 novembre 2019

Nancy: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Christina Choe nei cinema italiani dal 12 dicembre 2019.

Disponibile un trailer italiano di Nancy, il film premiato al Sundance con Andrea Riseborough e Steve Buscemi che arriverà nei cinema italiani con Mariposa Cinematografica il 12 dicembre.

La trama segue Nancy (Riseborough), una ragazza sola e dalla vita difficile, si presenta alla porta di Leo (Buscemi) ed Ellen (J. Cameron-Smith) annunciando di essere la figlia che la coppia credeva scomparsa da trent’anni. Mentre la madre sperimenta la gioia di aver ritrovato la sua bambina, il padre diffidente teme che possa trattarsi di un pericoloso raggiro. Ma qual è la verità e cosa conta davvero?

Il cast del film include anche da Ann Dowd (The Handmaid’s Tale) e John Leguizamo (John Wick).





Nancy: trailer, trama e uscita italiana del film premiato al Sundance

Il prossimo 12 dicembre, dopo l'anteprima italiana al "RIFF - Rome Independent Film Festival" del 15 novembre, arriverà nelle sale italiane con Mariposa Cinematografica e 30 Holding il film Nancy, acclamata opera prima della sceneggiatrice e regista Christina Choe premiata al Sundance Film Festival (Migliore sceneggiatura) e al Sitges Film Festival (Migliore attrice Andrea Riseborough).

Il film, un teso dramma psicologico in cui nulla è quello che sembra, vede protagonista la pluripremiata Andrea Riseborough (Birdman, Mandy, Morto Stalin Se Ne Fa Un Altro, Black Mirror) nei panni di una giovane donna tormentata che decide di presentarsi a quelli che sostiene essere i propri veri genitori, che la credevano scomparsa da trent’anni.

La talentuosa e camaleontica Riseborough è affiancata da uno straordinario Steve Buscemi (Fargo, Le Iene, Boardwalk Empire) e da un gruppo di eccellenti caratteristi del grande schermo con esperienze di assoluto prestigio nella serialità televisiva: Ann Dowd (The Handmaid’s Tale, The Leftovers, Masters of Sex), J. Smith-Cameron (Succession, Rectify) e John Leguizamo (John Wick, Bloodline, E.R.).

"Nancy" è un racconto intimo e perturbante che esplora con sorprendente originalità il tema dei legami che uniscono le persone tra loro, e che coglie con grande potenza l’identità di un’epoca nella quale i confini tra verità e menzogna si confondono continuamente. Appena premiato per la miglior regia al Festival Internazionale del Cinema di Porto e forte di interpretazioni intense e ricche di sfumature, di un ritmo incalzante e di una colonna sonora ipnotica, "Nancy" è stato salutato dalla critica internazionale come uno dei migliori debutti del 2019.

La trama ufficiale:





