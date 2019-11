Sonic - Il Film: Il regista ringrazia i fan, ma il creatore del videogioco fa un appunto

Di Pietro Ferraro giovedì 14 novembre 2019

Yuji Naka creatore di "Sonic the Hedgehog" non è totalmente soddisfatto del nuovo design del personaggio per il film live-action.

Il creatore del videogioco Sonic the Hedgehog, Yuji Naka, non è ancora totalmente convinto del look del suo personaggio riprogettato per il film live-action. Il recente primo trailer ha visto i fan contenti delle modifiche apportate al riccio velocista dopo le reazioni negative al primo trailer, reazioni che hanno portato i realizzatori a rimettere mano al design di Sonic e a far slittare il film al 2020.

Nonostante i fan di Sonic siano contenti del nuovo design, la mente dietro il personaggio ha ancora qualche problema con la versione live-action. Quando abbiamo visto per la prima volta la versione cinematografica dell'iconico riccio, aveva alcune caratteristiche umane, tra cui gambe lunghe, denti e occhi che davano al personaggio un aspetto bizzarro e poco piacevole. Ora il personaggio è molto più vicino al videogioco, ma Yuji Naka desiderava che ci fossero ulteriori cambiamenti.

Questo è il nuovo trailer con il nuovo design di Sonic. Il design è molto più simile a quello di Sonic ora che indossa i guanti. Tuttavia, i suoi occhi non sono ancora uniti, come ci si aspetterebbe. Non posso fare a meno di percepire qualcosa di strano riguardo a questo elemento. Ma non vedo l'ora che arrivi il film.

I fan del videogioco sono a conoscenza del fatto che gli occhi di Sonic sono uniti, ma nella versione live-action questo piccolo cambiamento appare praticamente impercettibile, ma comprendiamo che non si tratta di un elemento trascurabile per il papà di Sonic, a cui piacerebbe vedere anche un montaggio del film con il precedente design così da poter fare un confronto.

Il nuovo design di Sonic per il film è uscito. Tuttavia sembra che lo stiano presentando come se il vecchio design non esistesse, poiché i vecchi tweet dell'account ufficiale del film sono stati eliminati. Vorrei vedere una versione speciale del DVD del film che utilizzasse il vecchio design. Peccato.

Nel frattempo il regista del film, Jeff Fowler, ha ringraziato i fan per la loro risposta positiva alla riprogettazione di Sonic. I fan di Sonic in tutto il mondo sembrano concordare che il nuovo look del personaggio rappresenti un miglioramento significativo rispetto all'aspetto mostrato nel trailer originale pubblicato online alla fine di aprile.

Fowler ha utilizzato Twitter per ringraziare i fan per il loro supporto alla riprogettazione di Sonic nel nuovo trailer presentato questa settimana.

Grazie per le ultime 24 ore fan di Sonic... è stato STRAORDINARIO. (e c'è molto di più in arrivo) #SonicMovie.

Il debutto di Sonic - Il Film era originariamente fissato per questo mese, ma la riprogettazione ha fatto slittare la data di uscita, ora fissata al 13 febbraio 2020.