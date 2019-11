Rugrats, addio (per ora?) al live-action

Di Federico Boni giovedì 14 novembre 2019

Cancellato il live-action dei personaggi nati su Nickelodeon.

A un anno e mezzo dall'annuncio di un film in live-action dei Rugrats, la Paramount ha messo in stand by il progetto, annunciato in sala per il 29 gennaio del 2021. Serie televisiva animata nata su Nickelodeon, I Rugrats sono già sbarcati al cinema in 3 occasioni: The Rugrats Movie (1998), Rugrats a Parigi: The Movie (2000) e Rugrats Go Wild (2003), con oltre 300 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. Mai si è vista una versione in live-action, e a questo punto chissà se e quando la vedremo.

Nel dubbio lo studios ha annunciato il titolo del nuovo film di SpongeBob, The SpongeBob Movie: Sponge on the Run, in sala dal 22 maggio del 2020 e con Tim Hill alla regia. Nel 2015 SpongeBob - Fuori dall'acqua incassò 325,186,032 dollari in tutto il mondo, dopo esserne costati 75.

Rumble, titolo d'animazione ambientato nel mondo del wrestling con Will Arnett, Terry Crews, Geraldine Viswanathan e le star della WWE Becky Lynch e Roman Reigns doppiatori, uscirà invece il 31 luglio del 2020. Il 14 febbraio del 2021, infine, la Paramount Animation ha fatto suo uno slot per un film al momento senza titolo.

Fonte: Deadline