Uncharted film: Mark Whalberg nel cast come Sully

Di Pietro Ferraro venerdì 15 novembre 2019

Mark Wahlberg interpreterà Sully nel film di "Uncharted".

Nuovo casting ufficializzato per il film Uncharted, il progetto vede Tom Holland a bordo nel ruolo di un giovane Nathan Drake e ora Mark Wahlberg è stato confermato nel ruolo di Sully.

Whalberg originariamente era designato al ruolo di Drake, all'epoca in cui c'era David O. Russell alla regia. Tuttavia quel progetto non andò mai oltre la fase di pre-produzione.

L'imminente film "Uncharted" sarà una storia di origine per Nathan Drake, anche se inizialmente non erano questi i piani. Il film è vagamente basato sull'omonimo franchise di videogiochi. Il progetto è passato molte volte di mano nel corso degli anni, ma questa volta sembra che sia un affare sicuro con il casting attualmente in corso. Questa volta Travis Knight (Bumblebee) è dietro la macchina da presa con una storia di Rafe Judkins, Art Marcum e Matt Holloway.

Mark Wahlberg interpreterà Victor "Sully" Sullivan, che nei videogiochi è il mentore di Nathan Drake. Il personaggio è un cacciatore di tesori americano ed è conosciuto come un uomo d'affari piuttosto scaltro, che finisce per prendere un giovane Drake sotto la sua ala. Nel 2017 si vociferava che Bryan Cranston fosse interessato al ruolo di Sully, ma ovviamente il casting non andò a buon fine.

La serie di videogiochi "Uncharted" creata da Naughty Dog e pubblicata da PlayStation ad oggi venduto oltre 41 milioni di copie a livello globale. Non è chiaro quando inizierà la produzione, dato che Holland sta attualmente girando Cherry con i Fratelli Russo. Il film di "Uncharted" è programmato per un'uscita nelle sale il 18 dicembre 2020.

Fonte: Variety