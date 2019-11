Next Goal Wins: iniziate le riprese del film di Taika Waititi con Michael Fassbender

Di Pietro Ferraro venerdì 15 novembre 2019

Riprese in corso per "Next Goal Wins", il biopic sportivo di Taika Waititi con Michael Fassbender ed Elisabeth Moss.

Riprese in corso per Next Goal Wins, il nuovo film del regista Taika Waititi (JoJo Rabbit, Thor: Ragnarok). Il film si sta girando a Honolulu alle Hawaii. "Next Goal Wins" è scritto da Waititi e Iain Morris e vede protagonisti Michael Fassbender (Steve Jobs, 12 anni schiavo) ed Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale, L'uomo invisibile).

Taika Waititi è anche produttore al fianco di Jonathan Cavendish e Garrett Basch, con Andy Serkis, Will Tennant e Kathryn Dean come produttori esecutivi. Ulteriori produttori includono Mike Brett e Steve Jamison, che hanno diretto il documentario del 2014 da cui è tratto il film.

"Next Goal Wins "racconta la storia della squadra di calcio delle Samoa americane che detiene il record negativo per la peggior sconfitta mai subita da una nazionale di calcio nella storia, quella dell'11 aprile 2001 contro l'Australia per 31-0. Con l'avvicinarsi della Coppa del Mondo 2014, la squadra recluta un allenatore anticonformista caduto in miseria (Fassbender) per aiutare a ribaltare il loro destino.

A completare il cast troviamo Oscar Kightley (Aroha Bridge, The Breaker Uppers), David Fane (The Barefoot Bandits, Westside), Beulah Koale (Hawaii Five-0, Enemy Within), Lehi Falepapalangi (Future Man, Hawaii Five-0), Semu Filipo (Harry, Show of Hands), Uli Latukefu (Alien: Covenant, Marco Polo), Rachel House (Oceania, Thor: Ragnarok) e Kaimana nel suo ruolo di debutto.

"Ho appena iniziato la produzione del mio prossimo film, Next Goal Wins. Abbiamo un cast e una troupe fantastici dietro questo film, e sono entusiasta di collaborare ancora una volta con le persone adorabili della Fox Searchlight Pictures", ha dichiarato Waititi.

"Next Goal Wins" è una produzione Imaginarium / Defender / Garrett Basch per Fox Searchlight Pictures. Il film sarà supervisionato dai presidenti di produzione cinematografica e televisiva David Greenbaum e Matthew Greenfield.

"Taika è un talento e un incredibile maestro nel portare in superficie l'onestà e l'umanità in qualsiasi storia. Siamo entusiasti di lavorare di nuovo con lui in una storia così straordinaria e perseverante di fronte alla sconfitta. Ha riunito un gruppo formidabile di attori, artigiani e sportivi per dare vita a questa storia unica", hanno affermato Greenfield e Greenbaum.







NEW Another beautiful picture of Fassy in Hawaii yesterday. It looks like he was on the #NextGoalWins set and his hair is darker! 😍🌴⚽️ #MichaelFassbender (Src: Lenny Baum, FB) pic.twitter.com/gK19QDKulZ

— BeatlesFass (@BeatFassbender) November 13, 2019

Fonte: Collider