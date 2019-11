Joker: Joaquin Phoenix gira la scena della scalinata (video)

Di Pietro Ferraro sabato 16 novembre 2019

Un nuovo video mostra Joaquin Phoenix filmare l'iconica scena della danza sulla scalinata.

La danza di Joker sulla scalinata è uno dei più grandi momenti del film di Todd Phillips e un fan è riuscito a catturare Joaquin Phoenix sul set mentre filmava proprio questa memorabile sequenza.

Presente nel poster ufficiale del film e nei trailer, la scena della scalinata del Bronx, diventata nel frattempo una meta turistica, mostra il Principe Pagliaccio del Crimine che nasce letteralmente dalle ceneri del pavido e disturbato Arthur Fleck. Un video pubblicato su Twitter, purtroppo non di ottima qualità, mostra Joaquin Phoenix prepararsi ad entrare nel personaggio prima dell'inizio della scena, per poi vederlo danzare giù per le scale come nel film.

Mentre questo video approdava online il film infrangeva il tetto del miliardo d'incasso nel mondo aggiungendo un altro record al carnet. Il film quindi non è solo il più alto incasso di sempre per un film vietato ai minori, ma è anche l'unico film con un divieto ai minori pieno a superare il miliardo d'incasso.

Oltre a Joaquin Phoenix nel ruolo principale di Arthur Fleck, Il cast del "Joker" vede anche Robert De Niro nei panni del conduttore e comico Murray Franklin, Frances Conroy nei panni di Penny Fleck, Zazie Beetz nei panni di Sophie e Brett Cullen nei panni di Thomas Wayne. Il film di Todd Phillips è una storia di origine per il Joker ed è ambientato prima della nascita di Batman. In questo momento, non ci sono piani per realizzare un sequel, ma Phillips e Phoenix hanno entrambi suggerito di essere aperti all'idea se arriva un'idea abbastanza forte.

Someone saw the scene from #Joker go down in real time. 🤯



🎥 azar0v/reddit pic.twitter.com/JZPblqdIHi — Complex (@Complex) November 14, 2019

Fonte: Screenrant