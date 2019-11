The Irishman: Robert De Niro risponde alle accuse sulla veridicità della storia

Di Pietro Ferraro sabato 16 novembre 2019

Robert De Niro difende "The Irishman" dalle accuse di mistificare i fatti reali.

Robert De Niro è intervenuto in prima persona sulle affermazioni che insinuano che la storia vera narrata The Irishman in realtà non lo sia affatto. Il film dopo una fugace tappa nei cinema italiani sarà disponibile su Netflix il prossimo 27 novembre, nel frattempo il film che riunisce De Niro, Joe Pesci e Martin Scorsese (con l'aggiunta di Al Pacino) è stato ampiamente elogiato dalla critica, ma ha subito anche un contraccolpo quando è stato accusato di non raccontare una storia vera.

"The Irishman" si basa sul libro L'irlandese. Ho ucciso Jimmy Hoffa (I Heard You Paint Houses) di Charles Brandt. Nel libro, Brandt intervista l'ex mafioso Frank Sheeran, che nel film è interpretato da Robert De Niro. Attraverso una lunga intervista Sheeran parla del suo coinvolgimento nella scomparsa del famigerato leader sindacale Jimmy Hoffa. Lo scrittore e giornalista investigativo Dan Moldea afferma che le parole di Sheeran sono false, rendendo quindi il film non veritiero, affermazione che ha spinto Robert De Niro a difendere pubblicamente il film.

Dan è uno scrittore rispettato. L'ho incontrato a Washington per una cosa di scrittori in cui si riuniscono ogni anno. Ha detto che ci stavano prendendo in giro. Non mi hanno preso in giro. Non ho problemi con le persone in disaccordo. Lui è ovviamente un'autorità su Hoffa e tutto il resto. Come dice Marty, non stiamo affermando di raccontare la storia vera, stiamo raccontando la nostra storia. Io ci ho creduto.

Frank Sheeran afferma di essere stato lui ad uccidere Jimmy Hoffa, affermazione che Dan Moldea ritiene essere falsa. In effetti le parole di Sheeran sull'argomento sono state messe in dubbio molte volte nel corso degli anni, ma come dice Robert De Niro, stavano cercando di raccontare la loro storia in "The Irishman". Detto ciò De Niro sembra credere al resoconto di Sheeran su ciò che è successo.

Una cosa la so, conosco tutte le cose che Frank ha detto, le descrizioni dei luoghi in cui si trovava, il modo in cui ha parlato, è tutto reale. Il modo in cui descrive ciò che è successo a Hoffa è una cosa molto plausibile per me. Mi piacerebbe sapere cosa gli è realmente successo. Ma questo resoconto per me ha molto senso.

Robert De Niro rispedisce quindi al mittente le critiche su "The Irishman" e conclude affermando: "Comunque io ci credo. Sarei felice di sentire la verità assoluta, se ce n'è una".

Dan Moldea ha scritto libri sull'assassinio di Robert Kennedy, il processo di O.J. Simpson e affrontato l'influenza del crimine organizzato in svariati libri tra cui "The Hoffa Wars : Teamsters, Rebels, Politicians, and the Mob". La figura di Jimmy Hoffa è stata narrata sul grande schermo in F.I.S.T. con Sylvester Stallone e in Hoffa - Santo o mafioso? con Jack Nicholson.

Fonte: Indiewire