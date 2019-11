Nicolas Cage interpreterà Nicolas Cage in 'The Unbearable Weight of Massive Talent'

Di Federico Boni sabato 16 novembre 2019

La vita di Nicolas Cage diventa un film che andrà ad omaggiare i suoi più celebri successi.

La Lionsgate ha battuto sfidanti come HBO Max e Paramount per far suoi i diritti di The Unbearable Weight of Massive Talent (can there be anything more Cage-like?), progetto meta-cinematografico scritto da Tom Gormican e Kevin Etten, con Gormican alla regia. Parola dell'Hollywood Reporter. Protagonista indiscusso Nicolas Cage, che andrebbe ad interpretare Nicolas Cage.

La trama? Cage è alla disperata ricerca di un ruolo in un nuovo film di Tarantino, mentre trascina una tesa relazione con sua figlia adolescente. Non contento, spesso si ritrova a dover affrontare un versione anni '90 di se stesso, che lo critica per aver fatto troppi film schifosi e per non essere più una star. Ricoperto dai debiti, accetta di comparire ad una festa di compleanno di un miliardario messicano che sembra essere un suo fan, a tal punto da mostrargli una sceneggiatura su cui ha lavorato. A questo punto Cage viene informato dalla CIA che il miliardario è in realtà un boss del cartello della droga che ha rapito la figlia di un candidato presidenziale messicano ed è reclutato dal governo degli Stati Uniti per ottenere informazioni. La situazione si sviluppa ancora più drammaticamente quando il messicano aiuta Cage a far pace con figlia ed ex moglie, ma quando le loro vite saranno in pericolo, Cage farà suo il ruolo di una vita.

La sceneggiatura omaggia film come Leaving Las Vegas, Face-Off e Gone in 60 Seconds. Il progetto ha il tono di Adaptation, interpretato da Cage, del meta film JCVD ​​con Jean-Claude Van Damme e, tra gli altri, di Get Shorty con John Travolta.

Fonte: HollywoodReporter