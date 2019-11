Star Wars 9: una nuova action figure di Rey rivela una connessione con "Una nuova speranza"

Di Pietro Ferraro sabato 16 novembre 2019

Immagini trapelate online di una nuova action-doll di Hot Toys svelano una connessione tra "L'ascesa di Skywalker" e "Una nuova speranza".

ATTENZIONE!!! L'articolo include SPOILER su "Star Wars: L'ascesa di Skywalker".

Il 18 dicembre arriva nei cinema italiani Star Wars: L'ascesa di Skywalker e sappiamo che J.J. Abrams chiuderà un cerchio, tirando le fila della Saga Skywalker iniziata 42 anni fa con la trilogia originale di George Lucas. A quanto pare alcune immagini trapelate online di una nuova action-doll di Rey mostrerebbero uno dei molti collegamenti che Abrams ha inserito in "L'ascesa di Skywalker".

La nuova action-doll denominata "Rey and D-O" e non ancora disponibile per il preordine ricrea un momento dell'addestramento di Rey nel film, momento che mostra a sua volta un immediatamente riconoscibile collegamento con "Una nuova speranza". Oltre al nuovo droide, il set presenta Rey con un casco integrale schermato dall'aspetto familiare e una classica sfera da allenamento Jedi, meglio nota come Remoto d'addestramento (Marksman-H), vista per la prima volta in Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza del 1977. Questi accessori, abbinati al fatto che Rey utilizza la stessa spada laser di Luke Skywalker, è una gran bella strizzata d'occhio al'originale Star Wars.

Nei trailer de "L'ascesa di Skywalker" pubblicati finora, abbiamo visto Rey che corre e lascia cadere un casco dopo aver interrotto il suo addestramento nella giungla. Se la figure si riferisce a quella specifica scena, sembra che il casco mostrato fugacemente sia effettivamente parte dell'addestramento Jedi di Rey. A proposito di quella scena, i fan si sono chiesti se Rey si stia allenando da sola, se stia seguendo le indicazioni del Fantasma di Forza di Luke o ancora se sia invece Leia (che apparirà in circa otto minuti di filmati inutilizzati di Carrie Fisher) a seguire quella particolare sessione di addestramento.

In attesa dell'uscita di Star Wars 9, ha preso il via sul canale streaming Disney + la serie tv live-action The Mandalorian, serie di gran pregio in grado di utilizzare con dovizia e soprattutto equilibrio l'elemento nostalgia, un modo per accontentare i fan di lunga data ammiccando al contempo ai fan di nuova generazione cresciuti con la trilogia prequel, i videogiochi e la serie animate.

Hot Toys The Rise of Skywalker Rey & D-O Official Images pic.twitter.com/dAAwAxkmFz — Toy News And Reviews (@ToyNewsReviews) November 15, 2019