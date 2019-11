Paw Patrol Mighty Pups: trailer del film dei Supercuccioli evento al cinema a Natale

Di Pietro Ferraro giovedì 28 novembre 2019

Paw Patrol Mighty Pups: il film d'animazione dei Supercuccioli arriva nei cinema italiani dal 21 al 25 dicembre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Nickelodeon e Adler Entertainment portano nei cinema italiani Paw Patrol - Mighty Pups Il Film dei Super Cuccioli, il lungometraggio d'animazione ispirato all’omonima serie tv canadese che continua ad ottenere ascolti da record in tutto il mondo e che in Italia è in onda su Nick Jr. (canale Sky 603). La serie tv creata da Keith Chapman è prodotta da Spin Master Entertainment con animazione fornita da Guru Studio. Il 4 giugno 2019 la serie è stata rinnovata per una settima stagione da 26 episodi.

Dal 21 al 25 dicembre, Ryder e gli amati cuccioli Chase, Marshall, Rubble, Zuma, Skye, Rocky ed Everest, coi loro fantastici superpoteri, arrivano al cinema con un nuovissimo ed imperdibile contenuto, pensato esclusivamente per la sala cinematografica.

La trama ufficiale:





Quando Harold, il nipote del Sindaco Humdinger, dirotta inavvertitamente un meteorite che, avendo cambiato la sua orbita, rischia di colpire la città di Adventure Bay, Ryder e tutti i cuccioli entrano in azione. Al passaggio del meteorite, Harold e i cuccioli vengono investiti da una misteriosa energia e acquistano degli incredibili superpoteri diventando… Mighty Pups! Grazie ai suoi nuovi poteri, Harold può mettere in atto il piano di impossessarsi di Adventure Bay e di imprigionare Ryder nella torre. Riusciranno i Supercuccioli a collaborare insieme per sconfiggere Harold, il suo robot gigante e a trarre in salvo Ryder? Nessun lavoro è troppo grande, nessun cucciolo è troppo piccolo per portare a compimento la missione: i Mighty Pups sono inarrestabili!

Dedicato a un pubblico prescolare, "Paw Patrol - Mighty Pups Il Film dei Supercuccioli" trasmette importanti valori come il lavoro di squadra, la fiducia in se stessi e l’amicizia, senza dimenticare il divertimento e lo spirito d’avventura.