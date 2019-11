Joker: la sceneggiatura del film disponibile online

Di Pietro Ferraro domenica 17 novembre 2019

Disponibile online la sceneggiatura del film "Joker" di Todd Phillips.

Il film Joker ha oltrepassato il miliardo d'incasso diventando il film tratto da fumetti più redditizio di sempre. La nuova storia di origine del Principe Pagliaccio del Crimine, nella versione rivisitata da Todd Phillips e Joaquin Phoenix, ha impressionato un po' tutti inclusa la giuria del Festival di Venezia che ha assegnato alla pellicola, a sorpresa, un Leone d'oro al miglior film. Per chi volesse approfondire sul film è ora disponibile online la sceneggiatura del film scritta da Todd Phillips e Scott Silver.

Phillips e Silver hanno pensato bene di aprire lo script con una specie di disclaimer che consente a tutti coloro che leggono la sceneggiatura di sapere esattamente quali erano le intenzioni degli scrittori fin dall'inizio. Il disclaimer recita come segue.

Questa storia si svolge nel proprio universo. Non ha alcun legame con nessuno dei film DC che sono venuti prima. La vediamo come un film classico della Warner Bros. Grintoso, intimo e bizzaeramente divertente. I personaggi vivono nel mondo reale e la posta in gioco è personale. Sebbene non sia mai stata menzionata nel film, questa storia è ambientata nel passato. Chiamiamolo 1981. È un periodo travagliato. Il tasso di criminalità a Gotham è ai massimi livelli. Uno sciopero dei netturbini ha paralizzato la città nelle ultime sei settimane. E il divario tra "abbienti" e "non abbienti" è palpabile. I sogni sono fuori portata e si scivola nella delirio. TP / SS

"Joker" si prepara ad avere un ruolo di primo piano agli Oscar 2020, se miglior film, regia e sceneggiatura non sono categorie scontate, la candidatura come miglior attore protagonista per Phoenix sembra cosa certa, è impensabile che l'Academy possa snobbare la migliore performance dell'anno.

Se volete leggere la sceneggiatura di "Joker" cliccate QUI.