Mortal Kombat reboot: annunciati nuovi personaggi da Mortal Kombat 3

Si allunga la lista di personaggi che vedremo nel reboot di Mortal Kombat. Sono stati confermati per il film tre personaggi provenienti dal videogioco "Mortal Kombat 3". A 27 anni dall'uscita del primo videogioco e a 24 anni dal primo film live-action, il franchise di "Mortal Kombat" si è ampliato trasversalmente arrivando ad 11 capitoli del videogioco principale e generando una serie tv live-action, una serie animata, 13 serie a fumetti e una webserie.

A 22 anni dal sequel Mortal Kombat: Distruzione totale il produttore James Wan e il regista Simon McQuoid rilanciano "Mortal Kombat" sul grande schermo con personaggi iconici che saranno inclusi nel nuovo film per la gioia dei fan, vedi Sub-Zero (Joe Taslim). Scorpion (Hiroyuki Sanada), Shang Tsung, Sonya Blade, Kano, Jax, Liu Kang e Mileena. Ora il film ha aggiunto ulteriori personaggi annunciati dallo sceneggiatore Greg Russo.

Russo ispondendo su Twitter alla domanda di un fan, ha confermato l'inclusione nel reboot di personaggi di "Mortal Kombat 3" pubblicando un'immagine di Sektor, Cyrax, Kabal e Nightwolf, ma non confermando che saranno proprio loro a comparire nel reboot. Ricordiamo che "Mortal Kombat 3" ha introdotto anche Ermac, Motaro, Sheeva, Rain e Sindel.

Il reboot "Mortal Kombat" ha iniziato le riprese due mesi fa per un'uscita nei cinema prevista il 5 marzo 2021.

