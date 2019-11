Box Office Italia, Le Mans 66 batte J Lo e i fantasmi di De Sica

Di Federico Boni lunedì 18 novembre 2019

Joker sempre più vicino ai 30 milioni totali.

Box Office Usa, bene Le Mans '66 - flop Charlie’s Angels In attesa del ciclone Frozen 2, James Mangold conquista il box office americano. Esordio vincente anche al box office italiano per Ford v Ferrari, qui da noi arrivato con il titolo Le Mans 66 - La Grande Sfida. 1.246.126 euro al debutto per la pellicola di James Mangold, uscita in 500 copie e in grado di staccare 176.566 ticket. Battute ma più che felici le Ragazze di Wall Street. Hustlers, trainato da Jennifer Lopez, ha infatti incassato altri 1.154.957 euro, con una media per sala di 3000 euro e un totale arrivato ai 3.179.472 euro. Un gran colpaccio per la Lucky Red, che punta ai 5 milioni totali. Esordio tutt'altro che esaltante per Sono Solo Fantasmi, nuovo film diretto e interpretato da Christian De Sica.

Uscito in 500 copie, il titolo Medusa si è fermato agli 812.443 euro in 4 giorni, con una media di 1.732 euro a copia e 124.436 spettatori paganti. Un esordio al di sotto delle attese. Chi continua ad incassare è La Famiglia Addams, sorprendentemente arrivato ai 5.792.435 euro totali, con Il giorno più bello del Mondo di Siani a quota 5.728.005 euro. Sempre più vicino ai 30 milioni è Joker, arrivato ai 28.771.397 euro, mentre il meraviglioso Parasite sfiora il milione totale, con La Belle Epoque a quota 871.765 euro. E' il cinema di qualità che sgomita tra un film e l'altro. Male al debutto anche Zombieland 2, lanciato in quasi 300 sale ma incapace di andare oltre i 446.734 euro. Va detto che il primo film, del 2009, nei cinema d'Italia non è mai arrivato, uscendo direttamente in home-video. Chiusura di Top10 con i 12 milioni di Maleficent 2.

Weekend molto ricco anche il prossimo grazie alle uscite de L'ufficiale e la Spia di Roman Polanski, di Cetto C'è, Senzadubbiamente con Antonio Albanese, Aspromonte, Light of my Life, Depeche Mode - Spirits in the Forest, Ploi, Countdown e Tutti i ricordi di Claire.