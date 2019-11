The Comeback Trail: prima immagine ufficiale del remake con Robert De Niro e Zach Braff

Di Pietro Ferraro lunedì 18 novembre 2019

Robert De Niro e Zach Braff nella prima immagine ufficiale della commedia "The Comeback Trail".

Svelata una prima immagine ufficiale (via Screendaily) di The Comeback Trail, la nuova commedia d'azione con Robert De Niro e Zach Braff. Il film è un remake dell'omonimo film del 1982 diretto da Harry Hurwitz. Nell'originale due produttori inetti che corrono il rischio di perdere la loro società corrono ai ripari ingaggiando una vecchia star di film western e organizzando riprese insicure e scene pericolose pianificando la dipartita "accidentale" dell'attore onde incassarne una lucrosa assicurazione stipulata ad hoc.

La trama del remake segue da molto vicino quella dell'originale: Max Barber (De Niro) è un produttore che deve dei soldi a un boss della mafia. Nel disperato tentativo di liberarsi del debito, Barber ricorre a frodi assicurative ingaggiando una star finita in un western mal scritto con l'intenzione di ucciderlo durante i primi giorni delle riprese. Ma, proprio come l'originale, il piano di Barber non va proprio come immaginato.

Nella foto De Niro e ritratto con Braff nei panni del collega produttore di Barber, Walter Creason, al fianco di Emile Hirsch, che interpreta il produttore di successo James Moore.

Il cast del film oltre a De Niro, Braff e Hirsch include anche Morgan Freeman che interpreta il boss della mafia, Tommy Lee Jones è la star finita nota come Duke Montana e l'attore e comico Eddie Griffin in un ruolo non specificato.

"The Comeback Trail" è diretto da George Gallo che ha scritto anche la sceneggiatura con Josh Posner. I crediti di Gallo includono sceneggiature per la commedia d'azione anni '80 Prima di mezzanotte con De Niro e il sequel FBI - Protezione testimoni 2 con Bruce Willis e la regia della comedy natalizia Bufera in paradiso con Nicolas Cage. Gallo ha anche collaborato con storia e personaggi ai film del franchise Bad Boys incluso l'imminente Bad Boys For Life.

Le riprese di "The Comeback Trail" sono iniziate a giugno in Nuovo Messico per un'uscita prevista nel 2020.

Fonte: Screendaily