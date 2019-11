Io sono Babbo Natale, via alle riprese per il film con Marco Giallini e Gigi Proietti

Di Federico_40 lunedì 18 novembre 2019

Il regista di Se Dio Vuole per una nuova commedia natalizia Lucky Red. Io sono Babbo Natale.

Dopo il grande successo de “La befana vien di notte”, con quasi 8 milioni di euro incassati tra fine 2018 e inizio 2019, tra un anno esatto uscirà in sala Io sono Babbo Natale, titolo provvisorio scritto e diretto da Edoardo Falcone (Se Dio Vuole).

Prodotto da Lucky Red e Rai Cinema con 3 Marys, il film è andato incontro al via alle riprese, a Roma, dove sarà interamente girato. Protagonisti di questa commedia natalizia per tutta la famiglia ricca di effetti speciali, sull’amicizia, il valore degli affetti e la generosità, Marco Giallini e Gigi Proietti.

Ettore (Marco Giallini) è un ex galeotto dalla vita turbolenta e sgangherata. Ha scontato 5 anni di carcere per una rapina commessa con dei complici di cui non ha mai rivelato i nomi. Alle spalle ha una relazione finita male con Laura, da cui ha avuto una figlia che non ha mai potuto conoscere. Non ha grandi alternative se non quella di continuare a fare il rapinatore. È così che si ritrova a casa di Nicola (Gigi Proietti), un amabile signore che non ha niente di valore che si possa rubare. In compenso ha una bizzarra rivelazione da fare ad Ettore: dichiara infatti di essere Babbo Natale. Ettore è decisamente scettico: Nicola sarà davvero chi dice di essere?

51enne romano, Falcone, che ha anche diretto Questione di karma con Fabio De Luigi ed Elio Germano, ha in passato sceneggiato titoli come Nessuno mi può giudicare, Viva l'Italia, Mai Stati Uniti, Un matrimonio da favola e Confusi e Felici.