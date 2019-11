Dead Earth: trailer dell'action post-apocalittico con zombie

Di Pietro Ferraro martedì 19 novembre 2019

Dead Earth: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sull'horror d'azione di Wych Kaosayananda in uscita negli Stati Uniti il 28 gennaio 2020.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili trailer e poster di Dead Earth, il nuovo film di Wych "Kaos" Kaosayananda, il regista thailandese di film d'azione i cui crediti includono il famigerato Ballistic: Ecks vs. Sever con Antonio Banderas, il sequel Tekken 2: Kazuya's Revenge e l'action Zero Tolerance con Dustin Nguyen, Gary Daniels e Scott Adkins.

"Dead Earth" ha una peculiarità, è interconnesso con il film The Driver, altro film di Kaosayananda con Mark Dacascos di cui vi abbiamo parlato un paio di mesi fa. "Dead Earth" racconta una storia parallela a "The Driver" concentrandosi su eventi che accadono nello stesso mondo post-apocalittico, con personaggi e luoghi condivisi da entrambi i film.

In questo thriller d'azione post-apocalittico, due giovani donne si rifugiano in un resort abbandonato. La vita delle due donne scorre nel più assoluto silenzio e isolamento, con la costante paura di attirare accidentalmente le orde di zombie che vagano nei dintorni. Quando le scorte di carburante della struttura si esauriscono, si trovano costrette a lasciare il loro rifugio in cerca di rifornimenti incappando in un incontro da incubo con altri sopravvissuti. Ma questo non è nulla in confronto agli orrori che li attendono sulla via del ritorno, quando tornate alla loro casa dovranno confrontarsi con il male che le circonda.

"Dead Earth" debutta negli Stati Uniti direttamente in DVD, Digital e On Demand il 28 gennaio 2020.

Fonte: Bloody Disgusting