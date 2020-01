Film sul calcio: i migliori 15 secondo Cineblog

Di Pietro Ferraro giovedì 9 gennaio 2020

Blogo vi propone una classifica con i migliori 15 film su calcio di sempre.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Il calcio al cinema non ha avuto certo lo stesso spazio di altri sport come basket, football americano o baseball, ma il "soccer" ha avuto la sua dose di pellicole con alcune che sono diventate di culto, vedi il classico Fuga per la vittoria.

Partendo proprio dal classico di John Huston. considerato tra i migliori film sportivi di sempre, a seguire vi proponiamo una classifica con 15 pellicole sul calcio da vedere e che spaziano dal biografico alla commedia, dalla parodia al film per famiglie.





1. Fuga per la vittoria (1981)

Mentre gli alleati prigionieri di guerra si preparano per una partita di calcio contro la squadra nazionale tedesca da giocare in una Parigi occupata dai nazisti, la resistenza francese e gli ufficiali britannici stanno pianificando la fuga della squadra. Classico liberamente ispirato alla "partita della morte! del 9 agosto 1942 tra calciatori di Dynamo & Lokomotiv contro una squadra di ufficiali dell'aviazione tedesca Luftwaffe. Alla regia John Huston che dirige un cast impressionante che include Sylvester Stallone, Michael Caine, Max von Sydow e il leggendario Pelé.





2. Il maledetto United (2009)

La storia dei controversi 44 giorni di Brian Clough, allenatore della squadra di calcio inglese Leeds United e successore dell'odiato Don Revie. Il film diretto da Tom Hooper (Il discorso del re) è basato sull'omonimo romanzo di David Peace e vede protagonista Michael Sheen nei panni di Clough.





3. Pelé (2016)

L'ascesa di Pele dai bassifondi di San Paolo alla guida del Brasile alla sua prima vittoria in Coppa del Mondo all'età di 17 anni. Il film è una produzione americana diretta dai fratelli Jeff e Michael Zimbalist e interpretata da Leonardo Lima Carvalho (Pelè adulto), Kevin de Paula (Pelé da bambino), Vincent D'Onofrio, Rodrigo Santoro, Diego Boneta e un cameo dello stesso Pelé. Nell'adattamento italiano del film la voce del cronista della finale del 1958 è di Bruno Pizzul.





4. Goal! (2005)

Il talentuoso Santiago Munez ha la possibilità di giocare a calcio a livello professionistico, dopo essere stato scoperto da uno scopritore di talenti che ha legami con il Newcastle United. È il primo film della trilogia Goal!, seguito da Goal II - Vivere un sogno e Goal III: Taking on the World. AIl film è diretto da Danny Cannon (Dredd - La legge sono io) e vede protagonista l'attore messicano Kuno Becker, che interpreterà l'intera trilogia. Il film è stato realizzato con la piena collaborazione della FIFA, che è uno dei motivi per cui squadre e giocatori vengono utilizzati durante il film.





5. Sognando Beckham (2002)

La figlia dei sikh ortodossi si ribella al tradizionalismo dei suoi genitori e si unisce ad una squadra di calcio. Il film è diretto Gurinder Chadha (Il palazzo del Viceré) e interpretato da Parminder Nagra e Keira Knightley. Il film è stato anche adattato in un musical: Bend It Like Beckham. The Musical.





6. Mean Machine (2001)

Una stella del calcio incarcerata per aggressione guida un gruppo di detenuti in una partita contro le guardie carcerarie. Il regista Barry Skolnick ha realizzato un remake di Quella sporca ultima meta (1974) con il calcio al posto del football americano. Il cast include Vinnie Jones ex-calciatore nella vita reale come protagonista del film mentre Jason Statham interpreta un detenuto psicopatico noto come "Il Monaco". Produttore esecutivo del film il regista Guy Ritchie (Sherlock Holmes, The Natch - Lo strappo).





7. Il mio sogno più grande (2007)

Un'adolescente (Carly Schroeder) affronta una battaglia in salita quando combatte per dare alle donne l'opportunità di giocare a calcio a livello competitivo. La storia è parzialmente basata sui ricordi d'infanzia di Elisabeth Shue, che ha un ruolo nel film, è produttrice della pellicola ed è la moglie del regista Davis Guggenheim.





8. Goal II - Vivere un sogno (2007)

Quando la stella del calcio del Newcastle United, Santiago Munez, riceve un a proposta per giocare nel Real Madrid, accetta, ma la mossa - accompagnata da grandi soldi e fama - mette alla prova i suoi legami e la lealtà con familiari e amici. Il film diretto dall'esperto in thriller Jaume Collet-Serra (Orphan, Unknown, Paradise Beach) vede il ritorno dell'attore messicano Kuno Becker come protagonista e una lunga lista di cameo di stelle del calcio, tra cui David Beckham, Ronaldo, Ronaldinho e Zinedine Zidane.





9. Il mio amico Eric (2009)

Eric, un postino patito di calcio che sta affrontando una crisi personale, riceve un po' di aiuto e supporto dal famoso "filosofo" Eric Cantona. Il film scritto dallo sceneggiatore Paul Laverty e diretto dal regista inglese Ken Loach è interpretato dall'ex calciatore professionista Eric Cantona e da Steve Evets (Luomo dal cuore di ferro).





10. Hooligans (2005)

Un universitario di Harvard espulso ingiustamente si trasferisce a Londra, dove viene introdotto nel mondo del tifo violento degli Hooligans. Il film diretto da Lexi Alexander è interpretato da Elijah Wood e Charlie Hunnam. Il film ha fruito di due sequel direct-to-video sotto forma di versioni direct-to-video: Hooligans 2 (2010) e Hooligans - Sotto Copertura (2013) con Scott Adkins.





11. Il campione (2019)

Il film racconta il rapporto tra una talentuosa e indisciplinata giovane "rockstar" del calcio e un professore assegnato al ragazzo per impartirgli un po' di disciplina e aiutarlo a superare l’esame di maturità. Il film interpretato da Stefano Accorsi e Andrea Carpenzano è diretto da Leonardo D'Agostini premiato con un Nastro d'argento al miglior regista esordiente.





12. Shaolin Soccer (2001)

Un giovane seguace di Shaolin si riunisce con i suoi fratelli per formare una squadra di calcio i cui useranno le arti marziali a loro vantaggio. Spassosa parodia a tinte fantasy diretta e interpretata da Stephen Chow (Kung Fusion). Il doppiaggio italiano del film stato rivisitato nei dialetti romano, napoletano, sardo, toscano, calabrese, barese, lombardo e siciliano. Le voci italiane hanno incluso alcuni giocatori di calcio: Damiano Tommasi, Giuseppe Pancaro, Marco Delvecchio, Siniša Mihajlović, Angelo Peruzzi e Vincent Candela.





13. Derby in famiglia (2005)

Il padre di famiglia Phil Weston, vittima per tutta la vita della natura competitiva di suo padre, diventa allenatore di una squadra di calcio di bambini e si ritrova ancora uan volta a competere con la scomoda figura paterna. Il film diretto da Jesse Dylan vede protagonisti Will Ferrell e Robert Duvall.





14. In campo per la vittoria (2005)

Basato su una storia vera, il film È basato sul romanzo "The Game of Their Lives" di Geoffrey Douglas che racconta la storia vera della squadra di calcio degli Stati Uniti che, contro ogni previsione, sconfisse l'Inghilterra 1-0 in Brasile durante la Coppa del Mondo del 1950, nella partita passata alla storia come miracolo di Belo Horizonte (la città che ospitò il match). Il film diretto da David Anspaugh è interpretato da Gerard Butler e Wes Bentley.





15. Sfida per la vittoria (2000)

Gordon McLeod è il manager di una squadra di calcio scozzese che, di fronte alle pressioni del suo proprietario americano, è costretto ad attirare un giocatore di richiamo per impedire che la squadra venga trasferita dalla sua cittadina natale in Irlanda a Dublino, lontano dai suoi calorosi tifosi. Il film diretto da Michael Corrente è interpretato da Robert Duvall e il calciatore scozzese Ally McCoist.