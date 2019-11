Pom Klementieff per Mission: Impossible 7 e 8

Di Federico_40 martedì 19 novembre 2019

L'attrice di Endgame e Infinity War per Christopher McQuarrie.

Christopher McQuarrie ha annunciato su Instagram che la 33enne francese Pom Klementieff prenderà parte a Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8, in uscita al cinema nel 2021 e nel 2022. La Klementieff, vista in Endgame e in Infinity War, in Oldboy e Guardiani della Galassia Vol. 2, indosserà gli abiti di una femme fatale. La bella Pom sarà a breve su Netflix in Thunder Force, con Octavia Spencer e Melissa McCarthy, per poi tornare al cinema con Guardians of the Galaxy Vol. 3.

L'attrice andrà ad affiancare i già confermati Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Simon Pegg e Ving Rhames. Il 51enne Christopher McQuarrie, premio Oscar per I soliti sospetti, tornerà a dirigere un capitolo di Mission: Impossible dopo i 682,714,267 dollari incassati da Rogue Nation e i 791,115,104 dollari rastrellati da Fallout.

Un franchise, quello di M:I, che dura da quasi 25 anni, quando fu Brian De Palma a dargli vita. Mission: Impossible 7 uscirà il 23 luglio 2021, mentre Mission: Impossible 8 sarà in sala a partire dal 5 agosto 2022. I due film saranno girati contemporaneamente.