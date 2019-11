Star Wars 9: J.J. Abrams parla di Fantasmi di Forza, Midi-chlorian e George Lucas

Di Pietro Ferraro mercoledì 20 novembre 2019

Il regista J.J. Abrams parla dei Fantasmi di Forza in "L'ascesa di Skywalker" e rivela di aver parlato con George Lucas prima delle riprese.

I Fantasmi di Forza avranno un ruolo importante in Star Wars: L'ascesa di Skywalker? J.J. Abrams ha sfiorato e al contempo abilmente schivato l'argomento in una recente intervista.

Abrams che ha diretto anche "Il risveglio della Forza", è stato recentemente intervistato da Entertainment Weekly riguardo "L'ascesa di Skywalker", e verso la fine del colloquio il regista ha suggerito che il film possa trasformarsi a tutti gli effetti in una "speciale reunion dei Fantasmi di Forza". Dato che le regole su ciò che i Fantasmi di Forza possono e non possono fare rimangono ancora poco chiare, Abrams a questo proposito ha preferito astenersi dal fornire una qualche risposta.

Probabilmente è meglio rispondere non rispondendo.

Sappiamo per certo che Mark Hamill tornerà come un Fantasma di Forza, dopo la sua eroica dipartita in "Gli Ultimi Jedi". Ma chi altro potrebbe apparire nel film? C'è una possibilità che rivedremo Yoda, che abbiamo visto tornare in "Gli Ultimi Jedi" per una fugace visita a Luke, intento a bruciare gli ultimi testi dell'Ordine Jedi. In precedenza il fantasma di Obi-Wan aveva detto a Luke in "L'impero colpisce ancora" di "non poter interferire". A questo punto la domanda su cosa possano realmente fare e non fare Fantasmi di Forza sorge spontanea. A questo proposito Abrams sembra suggerire che apprenderemo un po' di più su questi poteri mistici nel finale della trilogia sequel. Abrams sempre durante l'intervista, rivela che tutto quello che abbiamo visto di ufficiale sinora non è nulla rispetto alle rivelazioni che ci riserverà il film.

I [trailer] che sono usciti hanno appena scalfito la superficie di ciò che è realmente il film.

Il ritorno di Palpatine sembra suggerire un ruolo molto più tangibile e ampio di un cameo / tributo in veste di Fantasma di Forza, ma il solo fatto che stia tornando dalla morte suggerisce che impareremo molto su ciò che è possibile raggiungere manipolando e controllando la Forza.

In un'altra recente intervista rilasciata a Total Film, J.J. Abrams ha rivelato che per prepararsi alle riprese de "L'ascesa di Skywalker" ha incontrato George Lucas e che durante l'incontro si è discusso dei famigerati Midi-chlorian. Lucas ha introdotto le forme di vita microscopiche intelligenti che possono essere utilizzate per misurare il potere della Forza inel prequel "La minaccia fantasma" del 1999, che è probabilmente l'episodio più controverso dell'intera saga poiché ha anche introdotto l'irritante Jar Jar Binks. Nel corso degli anni Lucas ha parlato molto dei Midi-chlorian e il regista aveva pianificato di renderli centrali nella sua trilogia sequel mai realizzata.

Abrams ha raccontato della sua chiacchierata con Lucas che resta il massimo esperto dell'iconica "galassia lontana lontana".

Aveva molte cose da dire sulla natura della Forza, i temi che stava affrontando quando stava scrivendo i film. Sì, ci sono state alcune conversazioni sui Midi-chlorian - lui ama i suoi Midi-chlorian. Ma è stata una cosa molto utile. Stare con lui è un piacere, solo ascoltarlo parlare, perché è il dannato George Lucas a parlare di Star Wars. Sento sempre come un dono sentirlo parlare di quella roba. Perché l'effetto che ha avuto su di me a 10 anni è stato estremamente profondo.

J.J. Abrams riporterà in gioco Midi-chlorian in "L'ascesa di Skywalker"? Probabilmente no, visto quanto i fan non li abbiano apprezzati. Infatti i Midi-chlorian sul grande schermo hanno fatto una sola e unica apparizione in "La minaccia fantasma" come ricorda George Lucas: "Tutti li odiavano quando abbiamo iniziato a parlare di Midi-chlorian in La minaccia fantasma". La sua trilogia sequel avrebbe messo i Midi-chlorian e i Whills come punto focale della trama, nel tentativo di spiegare la Forza e il suo funzionamento. Quando però la Disney ha acquisito Lucasfilm ha scartato tutte le idee di Lucas, cosa che il regista non ha preso molto bene.