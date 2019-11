Il richiamo della foresta: trailer italiano del film con Harrison Ford

Di Pietro Ferraro mercoledì 20 novembre 2019

Il richiamo della foresta: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'avventura con Harrison Ford nei cinema italiani a febbraio 2020.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

20th Century Fox ha pubblicato un primo trailer italiano de Il richiamo della foresta, nuovo adattamento dell'amato romanzo di Jack London che vede protagonista Harrison Ford affiancato da un cane realizzato interamente in CGI.

Adattato dall'amato classico letterario, "Il richiamo della foresta" di 20th Century Fox porta vividamente sullo schermo la storia di Buck, un cane dal cuore grande la cui beata vita domestica viene sconvolta quando viene improvvisamente sradicato dalla sua casa in California e trapiantato nelle terre esotiche dello Yukon in Alaska durante la corsa all'oro del 1890. Come nuovo novellino di una squadra di cani da slitta per la consegna della posta - e in seguito il suo leader - Buck vive l'avventura di una vita, alla fine trova il suo vero posto nel mondo e diventa il suo padrone.

Realizzato come un ibrido live-action / animazione, "Il richiamo della foresta" impiega effetti visivi e tecnologie di animazione all'avanguardia per rendere gli animali nel film come personaggi completamente fotorealistici ed emotivamente autentici. Diretto da Chris Sanders da una sceneggiatura di Michael Green, basato sul romanzo di Jack London, il film è stato prodotto da Erwin Stoff, con Diana Pokorny come produttore esecutivo e Ryan Stafford come coproduttore e produttore degli effetti visivi. Il richiamo della foresta è interpretato da Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy, Karen Gillan, Bradley Whitford e Colin Woodell.

Altri adattamenti per il grande schermo del classico di Jack London includono l'omonimo film del 1972 con Charlton Heston girato in Finalndia, Il richiamo del lupo del 1975 con Jack Palance e Joan Collins, l'italiano Buck ai confini del cielo del 1991 con John Savage e più recentemente il lungometraggio d'animazione Il richiamo della foresta 3D del 2009 diretto da Richard Gabai. Da segnalare anche il film tv The Call of the Wild: Dog of the Yukon del 1996 con protagonista Rutger Hauer e narrato da Richard Dreyfuss.

"Il richiamo della foresta" arriva nei cinema italiani a febbraio 2020.