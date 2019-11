Stasera in tv: "Life - Non oltrepassare il limite" su Rai 2

Di Pietro Ferraro giovedì 21 novembre 2019

Rai 2 stasera propone "Life - Non oltrepassare il limite", thriller-horror di fantascienza del 2017 diretto da Daniel Espinosa e interpretato da Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson e Ryan Reynolds.

Cast e personaggi

Jake Gyllenhaal: David Jordan

Rebecca Ferguson: Miranda North

Ryan Reynolds: Rory Adams

Olga Dihovichnaya: Ekaterina Golovkina

Hiroyuki Sanada: Sho Kendo

Ariyon Bakare: Hugh Derry

Doppiatori italiani

Stefano Crescentini: David Jordan

Gaia Bolognesi: Miranda North

Francesco Venditti: Rory Adams

Claudia Catani: Ekaterina Golovkina

Taiyo Yamanouchi: Sho Kendo

Simone Mori: Hugh Derry





Trama e recensione

LIFE racconta la storia dell'equipaggio di una stazione spaziale internazionale in procinto di fare una delle scoperte più importanti della storia: raccogliere la prima prova di una vita terrestre su Marte. Quando l'equipaggio inizia a svolgere le prime ricerche sul campione, capirà di trovarsi di fronte una forma di vita più intelligente del previsto.





Curiosità



Ryan Reynolds doveva interpretare il personaggio principale, ma l'impegno con le riprese di Come ti ammazzo il bodyguard lo ha costretto ad accettare un ruolo di supporto.



Il film è ispirato al classico Alien del 1979.



Questa è la seconda volta che Hiroyuki Sanada interpreta un astronauta. La prima volta è stata in Sunshine.



Questa è la seconda volta che Ryan Reynolds recita in un film di Daniel Espinosa. Entrambi hanno già collaborato in Safe House - Nessuno è al sicuro.



Questa è la prima volta che Jake Gyllenhaal e Ryan Reynolds recitano insieme.



Daniel Espinosa ha descritto la sceneggiatura come un film di fantascienza realistico basato su una realtà scientifica.



Daniel Espinosa come fonte d'ispirazione ha citato le recenti scoperte di alcuni scienziati che hanno avuto prova della presenza di acqua su Marte, come hanno scoperto migliaia di esoplaneti che ruotano intorno ad altre stelle ed hanno persino risvegliato microbi di 50 mila anni ibernati in cristalli.



Il film costato 62 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 100.



Credo che il motivo principale che ha spinto tanti grandi registi ad intraprendere un percorso nella fantascienza fosse il forte desiderio di lavorare con l’ignoto, che fosse la paura o il fascino dell’ignoto viviamo in un mondo fisico e materiale mentre nello spazio ci si trova catapultati in un’avventura a parte. Non ne conosciamo le sembianze, non sappiamo cosa si prova, né cosa possa farci o dove si trovi. Non ci sono rumori. E tutto questo è agghiacciante. Daniel Espinosa - Regista





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore svedese Jon Ekstrand (Borg McEnroe, Snabba Cash). Ekstrand torna a collaborare con il regista Daniel Espinosa dopo aver musicato Child 44 - Il bambino n. 44.



