Tutti i ricordi di Claire: trailer italiano del film con Catherine Deneuve

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il 21 novembre arriva nei cinema d'Italia, con Movies Inspired, il film Tutti i ricordi di Claire (La dernière folie De Claire Darling) diretto dalla regista francese Julie Bertuccelli è basato sul romanzo "Il cassetto dei ricordi segreti" di Lynda Rutledge, adattato per il grande schermo dalla stessa Bertuccelli in collaborazione con Marion Doussot, Mariette Désert e Sophie Fillières.

Claire interpretata da Catherine Deneuve è una donna che sente delle voci che la convincono del fatto che sia il suo ultimo giorno sulla Terra. Decide quindi di vendere tutti gli oggetti che ha collezionato nel corso della sua vita e ogni elemento la riporta con la memoria al passato.

Il cast del film è completato da Alice Taglioni, Chiara Mastroianni, Colomba Giovanni, Mona Goinard, Samir Guesmi, Laure Calamy, Olivier Rabourdin, Simon Thomas e Johan Leysen.

Non ho scritto la sceneggiatura pensando a un'attrice in particolare. Volevo solo creare un personaggio che fosse ispirato al libro e forgiato dalla mia immaginazione personale. Una volta ultimata la sceneggiatura, ho pensato a chi avrebbe potuto dar vita a Claire. E non ho avuto dubbi: Catherine Deneuve...per la bravura, il fisico, la fantasia e la libertà che l'hanno sempre contraddistinta ma anche perché sapevo che anche lei ama gli oggetti ed è una collezionista.

Julie Bertuccelli - Regista