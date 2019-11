Independent Spirit Awards 2020, le nomination - guidano Uncut Gems e The Lighthouse

Di Federico Boni giovedì 21 novembre 2019

La A24 domina le candidature ai 35esimi Independent Spirit Awards.

A24 domina le nomination degli Independent Spirit Awards 2020, con 18 candidature, dopo le 12 dell'anno scorso e le 17 dell'anno prima. Neon è arrivato alle 10, Amazon ad 8. Per essere nominati un film non deve superare i 22,5 milioni di dollari di budget. Uncut Gems e The Lighthouse, entrambi A24, hanno strappate 5 nomination a testa. Nel primo caso miglior film, miglior attore (Adam Sandler), miglior regista (Safdie brothers), miglior montaggio e sceneggiatura. Nel secondo, miglio fotografia, miglior regista (Robert Eggers), miglior montaggio, miglior protagonista (Robert Pattinson) e non protagonista (Willem Dafoe).

Altri film in corsa per il riconoscimento più ambito, A Hidden Life di Terrence Malick, The Farewell, Clemency e Marriage Story di Noah Baumbach, in corsa poi a sorpresa solo per lo script. Dimenticati Adam Driver e Scarlett Johansson tra gli attori, ma la pellicola ha già vinto il Robert Altman Award, assegnato all'intero cast. Tra le attrici protagoniste spicca Renée Zellweger per Judy, in odore di Oscar, mentre tra le non protagoniste fa rumore Jennifer Lopez con Hustlers, che vede in nomination anche la regista Lorene Scafaria.

Benissimo Honey Boy, nominato per la regia (Alma Har’el) e per i due protagonisti Noah Jupe e Shia Labeouf. Grande assente a sorpresa Jojo Rabbit di Taika Waititi, vincitore a Toronto.

Negli anni passati chi ha vinto l'Independent Spirit Award ha poi fatto filotto agli Oscar: Moonlight nel 2017, Spotlight nel 2016, Birdman nel 2015 e 12 anni Schiavo nel 2014. Lo scorso anno vinse If Beale Street Could Talk, nel 2018 Get Out. La premiazione andrà in scena l'8 febbraio 2020.

Independent Spirit Awards 2020 Nominati

A HIDDEN LIFE

CLEMENCY

THE FAREWELL

MARRIAGE STORY

UNCUT GEMS

BEST FIRST FEATURE

BOOKSMART

THE CLIMB

DIANE

THE LAST BLACK MAN IN SAN FRANCISCO

THE MUSTANG

SEE YOU YESTERDAY

BEST FEMALE LEAD

Karen Allen – COLEWELL

Hong Chau – DRIVEWAYS

Elisabeth Moss – HER SMELL

Mary Kay Place – DIANE

Alfre Woodard – CLEMENCY

Renée Zellweger – JUDY



BEST MALE LEAD

Chris Galust – GIVE ME LIBERTY

Kelvin Harrison – Jr., LUCE

Robert Pattinson – THE LIGHTHOUSE

Adam Sandler – UNCUT GEMS

Matthias Schoenaerts – THE MUSTANG

BEST DIRECTOR

Robert Eggers – THE LIGHTHOUSE

Alma Har’el – HONEY BOY

Julius Onah – LUCE

Benny Safdie, Josh Safdie – UNCUT GEMS

Lorene Scafaria – HUSTLERS

BEST DOCTUMENTARY

AMERICAN FACTORY

APOLLO 11

FOR SAMA

HONEYLAND

ISLAND OF THE HUNGRY GHOSTS

BEST SUPPORTING MALE

Willem Dafoe – THE LIGHTHOUSE

Noah Jupe – HONEY BOY

Shia Labeouf – HONEY BOY

Jonathan Majors – THE LAST BLACK MAN IN SAN FRANCISCO

Wendell Pierce – BURNING CANE



BEST SUPPORTING FEMALE

Jennifer Lopez – HUSTLERS

Taylor Russell – WAVES

Zhao Shuzhen – THE FAREWELL

Lauren “Lolo” Spencer – GIVE ME LIBERTY

Octavia Spencer – LUCE

ROBERT ALTMAN AWARD

MARRIAGE STORY – Noah Baumbach, Douglas Aibel, Francine Maisler, Alan Alda, Laura Dern, Adam Driver, Julie Hagerty, Scarlett Johansson, Ray Liotta, Azhy Robertson, Merritt Wever

BEST SCREENPLAY

Noah Baumbach – MARRIAGE STORY

Jason Begue, Shawn Snyder – TO DUST

Ronald Bronstein, Benny Safdie, Josh Safdie – UNCUT GEMS

Chinonye Chukwu – CLEMENCY

Tarell Alvin Mccraney – HIGH FLYING BIRD

BEST FIRST SCREENPLAY

Fredrica Bailey, Stefon Bristol – SEE YOU YESTERDAY

Hannah Bos, Paul Thureen – DRIVEWAYS

Bridget Savage Cole, Danielle Krudy – BLOW THE MAN DOWN

Jocelyn Deboer, Dawn Luebbe – GREENER GRASS

James Montague, Craig W. Sanger – THE VAST OF NIGHT

BEST EDITING

Julie Béziau – THE THIRD WIFE

Benny Safdie – UNCUT GEMS

Tyler L. Cook – SWORD OF TRUST

Louise Ford – THE LIGHTHOUSE

Kirill Mikhanovsky – GIVE ME LIBERTY

BEST CINEMATOGRAPHY

Todd Banhazl – HUSTLERS

Jarin Blaschke – THE LIGHTHOUSE

Natasha Braier – HONEY BOY

Chananun Chotrungroj – THE THIRD WIFE

Pawel Pogorzelski – MIDSOMMAR

BEST INTERNATIONAL FILM

INVISIBLE LIFE, Brazil

LES MISERABLES, France

PARASITE, South Korea

PORTRAIT OF A LADY ON FIRE, France

RETABLO, Peru

THE SOUVENIR, United Kingdom