Stasera in tv: "La vita possibile" su Rai 3

Di Pietro Ferraro venerdì 22 novembre 2019

Rai 3 stasera propone "La vita possibile", film drammatico del 2016 diretto da Ivano De Matteo e interpretato da Margherita Buy e Valeria Golino.

Cast e personaggi

Margherita Buy: Anna

Valeria Golino: Carla

Andrea Pittorino: Valerio

Caterina Shulha: Larissa

Bruno Todeschini: Mathieu

Trama e recensione

In fuga da un marito violento, Anna (Margherita Buy) e il figlio Valerio (Andrea Pittorino) sono accolti a Torino in casa di Carla (Valeria Golino), attrice di teatro e amica di Anna di vecchia data. I due cercano di adattarsi alla nuova vita tra tante difficoltà e incomprensioni, ma l'aiuto di Carla e quello inaspettato di Mathieu (Bruno Todeschini), un ristoratore francese che vive nel quartiere, gli faranno trovare la forza per ricominciare.





Note di regia

La vita possibile è un film sulla speranza, sulla forza delle donne, sulla capacità di nascere e rinascere ancora. Anna e suo figlio Valerio scappano da un uomo che ha demolito l’amore con le sue mani, che ha reso suo figlio un ragazzo chiuso, fragile, pieno di risentimento. Anna sarebbe potuta finire tra le colonne di un giornale, una notizia tra le notizie, il corpo spezzato di una donna che va ad aggiungersi alle centinaia di corpi di donne che ogni anno cadono nelle nostre case, nelle nostre strade. Vittime dell’inganno di sentimenti malati. Ma Anna non sarà lì. La “vita possibile” esiste, la via d’uscita c’è. Ribellarsi è non solo necessario ma anche doveroso. La possibilità è quella di trovare una folle e dolce amica che ti aiuta, una casa anche se piccola che ti accoglie, un lavoro seppur duro che ti sostiene. Un futuro. Magari ancora amore. Anna e Valerio lo sanno, sono convinti di poter tornare a vivere e lo vogliono con tutte le forze. [Ivano De Matteo]

La colonna sonora







Le musiche originali sono del compositore Francesco Cerasi (Lezioni di cioccolato 2, Se sei così ti dico sì, Bentornato presidente, Gli uomini d'oro). Cerasi e il regista Ivano De Matteo hanno collaborato anche per I nostri ragazzi, Gli equilibristi e La bella gente.

Francesco Cerasi ha vinto un Nastro d'argento per la Migliore canzone ("Amami di più") scritta con Alessio Bonomo e Emilio Solfrizzi per il film Se sei così ti dico sì.



1. Epopea Di Una Piuma

2. Larissa

3. Non Ti Odio Mai

4. La Vita

5. Accordi E Nebbia

6. Anna

7. Arrivo A Torino

8. Arrivo A Torino

9. Bici

10. Cercando Valerio

