Antebellum: trailer del film horror con Janelle Monae

Di Pietro Ferraro venerdì 22 novembre 2019

Lionsgate ha reso disponibile un primo trailer di Antebellum, un nuovo film horror con protagonista la pluripremiata attrice e musicista Janelle Monae. Il film arriva dai produttori dei thriller-horror Scappa - Get Out e Noi - Us.

Il teaser inizia con l'audio di una chiamata al 911, che viene riprodotta su una donna che corre attraverso un campo inseguita da uomini a cavallo, l'ambientazione rievoca il sud degli Stati Uniti durante i giorni precedenti alla guerra civile. Janelle Monae osserva in silenzio mentre questa scena si svolge davanti ai suoi occhi. Passiamo quindi al giorno d'oggi in cui vediamo un personaggio sempre interpretato da Monae (sono la stessa persona?). Lo slogan che accompagna il trailer recita: "Se ti sceglie, niente può salvarti".

"Antebellum", secondo la breve sinossi del film, è incentrato su Veronica Henley (Janelle Monae) che "si ritrova intrappolata in una realtà orribile e deve scoprire un mistero sconvolgente prima che sia troppo tardi".

Il film è diretto dal duo di filmmakers "Bush+Renz" composto da Gerard Bush e Christopher Renz. I crediti del duo, al loro primo lungometraggio cinematografico, include campagne pubblicitarie e il video musicale "Kill Jay-Z" del rapper 4:44.

Janelle Monae, oltre alla sua carriera musicale di grande successo, ha recitato in Moonlight, Il diritto di contare, Benvenuti a Marwen e doppiato personaggi in Rio 2, Pupazzi alla riscossa - Uglydolls e il remake live-action di Lilli e il vagabondo.

Il resto del cast comprende Marque Richardson II, Eric Lange, Jack Huston, Kiersey Clemons, Tongayi Chirisa, Gabourey Sidibe, Rob Aramayo, Lily Cowles e Jena Malone. "Antebellum" uscirà nei cinema il 24 aprile 2020.

Fonte: Collider