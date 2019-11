IT 3: lo sceneggiatore Gary Dauberman apre ad uno spin-off di Pennywise

Lo sceneggiatore Gary Dauberman apre ad un potenziale spin-off di Pennywise.

Dopo un IT: Capitolo 2 soddisfacente ma non entusiasmante quanto la prima parte, è incredibile come non si riesca a sfornare un finale degno di questo nome per il capolavoro di Stephen King, si è cominciato a parlare di un potenziale spin-off di Pennywise con l'attore Bill Skarsgård che per primo si è detto aperto ad una eventuale storia di origine per il nefasto clown ballerino.

Ora sembra che anche Gary Dauberman, co-sceneggiatore di "IT" e "IT Capitolo 2" e regista di Annabelle 3, pensa che uno spin-off sia un'eventualità praticabile.

Penso che sia possibile. Qualunque cosa nell'Universo di Stephen King mi interessa, ma c'è così tanta parte della storia che potremmo raccontare dai due film. Ci sono sicuramente elementi del romanzo su cui si può espandere e farne un suo film. La domanda è solo se la gente vuole vederlo o no, ma penso che sia stato su questo pianeta per molto, molto, molto tempo e che c'è un sacco di spargimenti di sangue e molte storie da raccontare e penso che si potrebbe certamente fare.

I due capitoli di "IT" hanno totalizzato 1 miliardo e 167 milioni di dollari nel mondo, anche se è da notare che il Capitolo 2 ha incassato 233 milioni di dollari in meno della prima parte, una flessione non da poco rispetto al fenomeno che è stato l'IT del 2017.

Qualcuno è arrivato ad ipotizzare un IT: Capitolo 3 con un Club dei perdenti composto da anziani, stenderei un velo pietoso su un'idea del genere visto che già le versioni adulte si sono rilevate molto meno efficaci delle loro controparti infantili. La storia di origine di Pennywise invece ha grandi potenzialità, ma potrebbe rivelarsi anche un'arma a doppio taglio, l'unico modo per rendere accettabile un terzo film in modalità spin-off sarebbe che Stephen King venisse coinvolto attivamente a livello creativo.

Per un eventuale spin-off si potrebbe spaziare narrativamente lungo la linea temporale creata da Stephen King e che vi riassumiamo a grandi linee: IT è atterrato sulla Terra dallo spazio prima che esistessero gli umani, atterrando nel luogo su cui alla fine sarebbe stata edificata Derry nel Maine. Ad un certo punto, dopo che gli umani si sono evoluti, ma prima che il linguaggio scritto fosse adottato, un gruppo tribale incontrò IT e cercò di sconfiggerlo usando il Rituale di Chüd. Ma fallirono. Nel 1719 novantuno persone fondarono ufficialmente la città di Derry. Entro quell'inverno tutte le novantuno persone scomparvero, con solo una scia di vestiti insanguinati a testimoniarne i resti. Questo è probabilmente il primo incidente registrato che può essere ricondotto a IT. Il 3 aprile 1908 durante l'annuale caccia alle uova di Pasqua della città, un'esplosione alla Derry Iron Works uccise oltre cento persone, la maggior parte delle quali bambini. Nel 1935 avviene a Derry il massacro della Bradley Gang in cui morirono cinque bambini, quest'ultimo evento si basa su fatti reali e in particolare sulla Brady Gang, un quartetto di criminali che rapinarono banche in Indiana, Maryland e Connecticut prima di stabilirsi in Bangor nel Maine.

