Apparition: trailer del film horror sovrannaturale con Mena Suvari e Kevin Pollak

Di Pietro Ferraro sabato 23 novembre 2019

Apparition: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror con Mena Suvari nei cinema americani dal 27 dicembre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile trailer e poster di Apparition, l'horror sovrannaturale interpretato da Mena Suvari e Kevin Pollak.

Il film diretto da Waymon Boone (The Devil's in the Details) è basato su eventi reali riguardanti l'ex struttura correttiva della Preston School of Industry.

"Apparition" segue un gruppo di millennial in un castello abbandonato, mentre sperimentano un'app guidata spiritualmente che collega i vivi ai morti. Questo minaccioso e storico sito di omicidi e torture è collegato a ciascuno di essi in modi che presto scopriranno.

L'attrice Mena Suvari è nota per il ruolo di Angela in American Beauty, al fianco di Kevin Spacey e per il ruolo Heather nella commedia American Pie. Il veterano Kevin Pollak è apparso in Codice d'onore, FBI: Protezione testimoni e I soliti sospetti. Il cast è completato da Jon Abrahams, Grayson Russell, Megan West, Annalisa Cochrane, Renny Grames, Matthew Barnes, Jason Woods e Christopher Michael Holley.

Vertical Entertainment distribuirà "Apparition" nei cinema americani il 27 dicembre 2019.

Fonte: Bloody Disgusting