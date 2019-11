Snatchers: trailer della commedia horror con alieni

Di Pietro Ferraro sabato 23 novembre 2019

Snatchers: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla comemdia horror di Stephen Cedars & Benji Kleiman in uscita negli Stati Uniti il 7 gennaio 2020.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Warner Bros. Home Entertainment ha reso disponibile un trailer di Snatchers, nuova commedia horror descritta come "Aliens incontra Mean Girls". Il film basato su una serie multimediale segue un'adolescente liceale ossessionata dallo status che fa sesso per la prima volta, si sveglia il giorno successivo incinta di nove mesi e il padre è...un alieno!





L'ultimo anno di liceo regna! Grazie alla sua relazione con l'ingenuo fusto Skyler, Sara è tra le ragazze più popolari della scuola. Ma Skyler viene infettato da un insetto extraterrestre durante le sue vacanze estive. Dopo solo una notte insieme, Sara scopre di essere incinta di nove mesi. Nel disperato tentativo di mantenere il suo status di ragazza più popolare della scuola, si rivolge all'unica persona di cui si può fidare: la sua diabolica ex migliore amica nerd Hayley. Le ragazze si rendono presto conto che questo problema alieno è solo l'inizio.

"Snatchers è una storia di amicizia, autostima e...alieni", ha dichiarato Mary Ellen Thomas, vicepresidente senior di WBHE, Originals, Animation and Family. "Il film porta lo spirito horror combinato con una commedia spassosa dall'umorismo particolare e sanguinose creature aliene. Snatchers vi terrà sicuramente incollati allo schermo fino alla fine".

"Snatchers" è interpretato da Mary Nepi (Not Cool) nei panni di Sara, Gabrielle Elyse (Nicky, Ricky, Dicky & Dawn, The Thundermans di Nickelodeon) nei panni di Hayley, JJ Nolan (The Mindy Project, Silicon Valley) nei panni di Kate, Austin Fryberger (Huge In France) come Skyler, Nick Gomez (Longmire, Dexter) come Oscar e Rich Fulcher (Those Who Can't) come Dave.

Scritto da Stephen Cedars, Benji Kleiman e Scott Yacyshyn e diretto da Cedars & Kleiman, il film è una produzione Stage 13 in collaborazione con il premiato produttore Paul Young di Make Good Content e in associazione con The Olde Money Boyz. La serie multimediale di "Snatchers" è stata presentata in selezione ufficiale al Sundance 2017. Il film "Snatchers" è stato presentato nella selezione ufficiale al SXSW Film Festival 2019 e al Sitges Film Festival 2019.

"Snatchers" debutta negli Stati Uniti in digitale il 7 gennaio e in Blu-ray e DVD il 18 febbraio 2020.

Fonte: Bloody Disgusting