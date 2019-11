Un lupo mannaro americano a Londra: in sviluppo un reboot dal creatore di The Walking Dead

Di Pietro Ferraro sabato 23 novembre 2019

Il creatore di "The Walking Dead" sta lavorando allo sviluppo di un reboot del classico horror "Un lupo mannaro americano a Londra" di John Landis.

Un reboot del classico anni '80 Un lupo mannaro americano a Londra di John Landis potrebbe fruire presto di un reboot ad opera di Robert Kirkman, il creatore di The Walking Dead e Outcast.

Questo nuovo progetto, che vede Kirkman in veste di produttore, arriva dopo l'annuncio del reboot di Max Landis, progetto del 2017 nel frattempo presumibilmente cancellato dopo le accuse di abusi sessuali che hanno visto coinvolto il figlio di John Landis.

"Un lupo mannaro americano a Londra" è stato scritto dal regista di The Blues Brothers e Il principe cerca moglie quando aveva solo 19 anni. Il film su concentra su due studenti americani attaccati da un lupo mannaro durante una vacanza "zaino in spalla" in Inghilterra. Uno di loro muore e diventa un fantasma, l'altro alla prima luna piena si trasforma in un mostro assetato di sangue. Landis ha diretto il film da una sua sceneggiatura. Un lupo mannaro americano a Londra ha segnato anche una tappa fondamentale per gli effetti speciali, oltre a mostrare su schermo la prima trasformazione animatronica in tempo reale, ha spinto l'Academy ad istituire la categoria miglior trucco inaugurandola con un Oscar al mago degli effetti speciali Rick Baker.

