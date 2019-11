Nightmare reboot: si valutano nuovi progetti, Mike Flanagan ha una storia

Di Pietro Ferraro sabato 23 novembre 2019

Gli eredi di Wes Craven sono tornati in possesso dei diritti sul film originale di "Nightmare" e sull'icona horror Freddy Krueger e ora stanno valutando nuovi progetti.

Lo scorso settembre i diritti per gli Stati Uniti del film Nightmare - Dal profondo della notte sono tornati all'ovile. Grazie al Copyright Act, gli eredi di Wes Craven hanno riacquisito i diritti del primo film e dell'icona horror Freddy Krueger. Il Copyright Act "consente agli autori di riacquisire il copyright che hanno venduto o negoziato, in seguito al soddisfacimento di vari requisiti". Uno di questi requisiti è il trascorrere di un periodo di 35 anni, che il 2019 segna per l'originale "Nightmare".

Secondo un aggiornamento via Bloody Disgusting, Gli eredi del regista Wes Craven, scomparso nel 2015, stanno attivamente valutando proposte per un nuovo progetto legato al film "Nightmare" che potrebbero essere un reboot o un sequel nello stile del recente Halloween. Robert Englund ha detto che potrebbe fare un altro film di Freddy Krueger e Heather Langenkamp ha annunciato di voler tornare nei panni di Nancy. Englund ha dichiarato molte volte negli ultimi anni che gli sarebbe piaciuto tornare per un canto del cigno e possibilmente passare il testimone ad un nuovo attore (Englund ha più volte citato Kevin Bacon come suo ideale successore). Englund ormai 72enne si è anche detto molto preoccupato per le scene fisicamente impegnative che richiederebbero un suo suo eventuale ritorno al personaggio, e un suo eventuale sostituto per queste scene potrebbe non avere la stessa efficacia vista nel recente sequel "Halloween" per il collega Michael Myers.

Non è al momento chiaro se gli eredi di Wes Craven ha già un accordo con uno studio per la distribuzione, o se intendono mettere insieme un progetto e quindi cercare un partner in seguito. È anche importante notare che New Line Cinema detiene ancora i diritti internazionali del film "Nightmare - Dal profondo della notte", un elemento che potrebbe creare da una parte una disputa a livello legale oppure, ed è quello che si spera, dare vita ad una collaborazione tra gli eredi di Craven e New Line Cinema per gestire il progetto in tutto il mondo.

Un'altra importante distinzione da fare è che Wes Craven ha scritto l'originale "Nightmare", diretto il film e creato il personaggio di Freddy Krueger. Ciò rende la situazione dei diritti molto più semplice. A differenza di quello che sta succedendo con Venerdì 13 i cui diritti sono detenuti separatamente poiché Jason non è apparso nel primo film della serie.

Per quanto riguarda potenziali candidati alla regia di un eventuale ritorno di Freddy Krueger sul grande schermo, Mike Flanagan, che ha recentemente diretto Doctor Sleep, il sequel di Shining, ha rivelato di avere una storia per un nuovo film di Freddy Krueger. Di recente Mike Flanagan è andato su Twitter per una candidatura spontanea.

Fammi entrare coach...ho una storia!

Flanagan non ha comprensibilmente rivelato alcun dettaglio sulla sua storia al momento. Il regista si è specializzato in horror e oltre al citato "Doctor Sleep" ha diretto manche Oculus - Il riflesso del male, Somnia, Ouija - L'origine del male e Il gioco di Gerald, notevole adattamento tratto da un racconto di Stephen King che insieme il suo lavoro sulla serie tv The Haunting, entrambi prodotti per Netflix, hanno portato Flanagan dritto dritto al timone del sequel di "Shining".

Ulteriori aggiornamenti su progetti legati a "Nightmare" riferivano che David Leslie Johnson-McGoldrick (The Conjuring 2) era ancora collegato per scrivere una nuova versione del franchise, ma da qualche tempo non sono emersi aggiornamenti ufficiali al riguardo. Più di recente Elijah Wood e il suo partner di produzione Daniel Noah hanno detto di avere una "visione", un regista e che rifare "Nightmare" sarebbe per loro il realizzarsi di un sogno. Inoltre sono circolate voci sul fatto che Alexandre Aja (Crawl - Intrappolati) sembra essere tra i candidati tenuti d'occhio da New Line cinema per la regia di un eventuale reboot.