Halloween: Jamie Lee Curtis contro i genitori che mostrano film horror ai loro bambini

Di Pietro Ferraro domenica 24 novembre 2019

L'attrice Jamie Lee Curtis giudica aspramente tutti quei genitori che permettono di guardare film horror ai loro bambini.

Jamie Lee Curtis è salita alla ribalta negli anni '80 come "Scream queen" grazie all'iconico ruolo di Laurie Strode nell'originale Halloween e interpretando in seguito alcuni ruoli in altri horror come Fog, Non entrate in quella casa, Terror Train e Halloween II. In seguito Curtis ha sfoderato una sorprendente vis comedy a partire da Una poltrona per due e poi confermata in film come Un pesce di nome Wanda e True Lies.

Nonostante una carriera prolifica e variegata, Jamie Lee Curtis resterà per molti la giovane babysitter Laurie Strode dell'Halloween di John Carpenter, e oggi si scopre che Curtis non è una fan dei genitori che mostrano film horror ai loro figli più piccoli, arrivando a definire quel tipo di genitori: "i peggiori esseri umani sul pianeta".

Jamie Lee Curtis ha rilasciato questi commenti durante una recente intervista ad un podcast.

Non sto umiliando i bambini o dicendo che non possono gestire (la violenza), ma è la verità...Quando esco per parlare di Halloween, anche quando stavo facendo dei tour di libri per bambini, c'erano delle persone che partecipavano con il loro bambino di cinque anni e mi dicevano: "Il mio Bobby adora Halloween, non è vero Bobby?"...e io li guardavo e pensavo fossero delle persone cattive, pensavo sei fuori di testa, sei il peggior essere umano sul pianeta se fai vedere a tuo figlio Halloween. Come puoi vedere ho un'opinione piuttosto forte al riguardo su quando sia corretto e non corretto esporre un bambino a quella roba.

Curtis ha rilasciato questi commenti durante la promozione del mistery con omicidio Cena con delitto - Knives Out del regista Rian Johnson (in arrivo nei cinema italiani il 5 dicembre), che la vede recitare al fianco di Daniel Craig, Chris Evans, Michael Shannon, Toni Collette e Christopher Plummer. Dopo il commento sui film horror, all'attrice è stato chiesto se "Knives Out" che stava promuovendo in quel momento era secondo lei adatto ai bambini.

Knives Out è un film fantastico, è fantastico per il weekend in famiglia del Ringraziamento. Ma ieri abbiamo fatto una cosa e abbiamo detto qualcosa sui film "per famiglie" e sono stata io a dire "Umm, non è un film per famiglie". Poi abbiamo discusso di quanto fosse un film giovane. E Michael Shannon ha detto, brillantemente, "Doppia cifra".

La riflessione di Jamie Lee Curtis e il commento di Michael Shannon hanno un senso visto che negli Stati Uniti "Cena con delitto - Knives Out" è stato classificato "PG-13", a significare che alcuni argomenti trattati nel film potrebbero essere non appropriati per i bambini al di sotto dei 13 anni.

Le aspre parole di condanna di Curtis verso i genitori che permettono ai loro figli più piccoli di guardare film horror sono comprensibili e in gran parte condivisibili. E' compito dei genitori evitare un surplus di violenza e contenuti per adulti ai propri figli, di certo non è compito facile ma ci sono alcuni strumenti che permettono un minimo di controllo, poi c'è il buonsenso che dovrebbe guidare un po' tutti; è palese ad esempio che serie tv come The Walking Dead o Il trono di spade per quanto popolari e di elevata qualità non sono certo titoli "per famiglie", idem per i videogiochi che riportano sempre uno "Consigliato ai maggiori di...", insomma fare i genitori "moderni" ha una sua logica, ma un eccesso in tal senso potrebbe creare danni considerevoli e di diversa natura che potrebbero manifestarsi a lungo termine, quindi perché rischiare?

