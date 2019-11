Joker 2: Todd Phillips chiarisce sul sequel e su altre storie di origine di villain DC

Dopo la smentita su un "Joker 2" in lavorazione, il regista Todd Phillips parla dei potenziali film di origine su altri villain DC Comics.

Joker 2 al momento resta un enorme punto di domanda, con una smentita ufficiale arrivata online sulle recenti voci di un sequel attualmente in sviluppo alla Warner Bros. Sappiamo che ci sono stati colloqui informali, ma niente di ufficiale e non ci sono contratti firmati da Todd Phillips o Joaquin Phoenix. Premesso ciò sembra che ci potrebbero essere piani per altri film di origine per altri villain DC Comics, a parlarne il regista Todd Phillips.

Todd Phillips ha finalmente rotto il silenzio su tutto ciò che riguarda il futuro del film Joker, dopo aver annunciato che "Joker 2" non è al momento in lavorazione. La scorsa settimana la voce che il regista fosse al lavoro su un sequel è stata accompagnata dalla notizia dell'imminente lancio di una nuova un'etichetta cinematografica dedicata a storie di origine di villain DC appositamente concepita da Phillips per lanciare nuovi spin-off.

Phillips ha recentemente rilasciato un'intervista per far luce sulle voci in circolazione, e per quanto riguarda "Joker 2" il regista ha affermato di essere momentanemente "chiuso per lavori" a livello creativo. Il sequel quindi non è stato discusso ufficialmente con lo studio e per quanto riguarda la nuova etichetta Phillips ha recentemente parlato di questa eventualità.

Quando Todd Phillips si recò per la prima volta alla Warner Bros. per parlare del film "Joker" aveva altri piani. Inizialmente l'idea era di creare un'etichetta che avrebbe separato formalmente Joker dall'Universo Esteso DC e dai film precedenti che avevano coinvolto il personaggio. Phillips pensava che l'idea dell'etichetta sarebbe stata un buon modo per differenziarsi da subito rispetto all'approccio radicale che aveva scelto per il personaggio.

Sono andato alla Warner perché sapevo che ci sarebbero state delle preoccupazioni su come separarlo dai film che stavano girando. Sapevo che avrebbero fatto obiezioni del tipo: 'Confonderemo il pubblico se avremo questo Joker là fuori in questi film, e poi stiamo facendo tutto il resto". Quindi il mio intento era quello di lanciare un'etichetta che, con il senno di poi, lo ammetto, era un po' aggressiva.

DC e Warner Bros. devono ancora iniziare ufficialmente i colloqui con Todd Phillips su un possibile sequel del film "Joker", ma dopo un incasso di oltre 1 miliardo con un film separato da qualsiasi franchise che ha dimostrato di funzionare con un approccio innovativo rispetto al passato, l'idea di lanciare un'etichetta sotto cui girare un "Joker 2" e creare altre storie di origine per altri villain a questo punto ha solide fondamenta.

Mi sono detto: Questo sarà il primo film, e poi faremo in modo che questo regista faccia quello, e quel regista faccia quell'altro, e la chiameremo DC Black, e Joker sarà il primo film. In un strano modo è come prendere due piccioni con una fava, rispetto a questi personaggi. Puoi fare questo tipo di studio scavando nei meandri di questi personaggi e al contempo continuare a fare l'universo DC, al che mi hanno detto: "Va bene, stai calmo, non lancerai un'etichetta qui alla Warner, ma questo è interessante. Vai a scrivere questo e facci sapere come procede.

Una potenziale etichetta "DC Black" potrebbe funzionare in parallelo all'UEDC e riuscire a creare una universo condiviso e interconnesso solido come quello dei Marvel Studios, ma con l'intrigante alternativa di presentare storie di origine di futuri villain e supercriminali approcciate nello stile del Joker.

