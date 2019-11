I Gemelli 2: Danny DeVito aggiorna sul sequel "Triplets"

Di Pietro Ferraro domenica 24 novembre 2019

Danny DeVito offre un aggiornamento sul sequel Triplets aka I Gemelli 2.

Danny DeVito ha offerto un update su Triplets, l'attore ha detto di essere ancora in attesa di leggere una sceneggiatura del sequel della commedia I Gemelli del 1988 che proponeva una reunion di due "gemelli" agli antipodi separati alla nascita e frutto di un esperimento di laboratorio, con Arnold Schwarzenegger riuscito mix genetico allevato negli agi e DeVito invece "scarto" del medesimo esperimento finito in orfanotrofio e poi a vivere di espedienti. L'effetto "strana coppia" funzionò così bene al botteghino, con 216 milioni incassati nel mond, che ci fu anche un "bis" con i due attori riuniti nella commedia Junior con DeVito e Schwarzenegger nei panni di due scienziati che rendono Arnold il primo uomo a provare gioie e travagli della gravidanza.

Nel 2018 è arrivato l'annuncio che la strana coppia di "gemelli diversi" sarebbe tornata insieme in "Triplets" aka "I Gemelli 2" a cui si sarebbe unito anche Eddie Murphy, come terzo gemello perduto e ritrovato.

Ora il sito Screenrant ha recentemente parlato con Danny DeVito durante la promozione stampa di Jumanji: The Next Level, (in uscita nei cinema italiani il 25 dicembre) ed è riuscito ad ottenere un commento sull'attuale status di "Triplets".

Non appena abbiamo ciò che chiamate, questa cosa che riceviamo. Che gli attori e i registi ottengono, si chiama sceneggiatura. (Ride) C'è un'idea e poi c'è una sceneggiatura, quindi quando accadrà andremo avanti.

DeVito risponde come aveva risposto lo scorso aprile, il film è in ballo ma non c'è ancora una sceneggiatura, script che però Schwarzenegger riteneva "quasi" pronto ben due anni or sono. A questo punto sorgono dubbi sull'effettivo status di "Triplets" e se Murphy sia ancora a bordo, l'attore sta vivendo un momento d'oro dopo il successo del biopic Dolemite is My Name, con il sequel Il principe cerca moglie 2 attualmente in lavorazione e con Beverly Hills Cop 4 confermato su Netflix.