Poppy e Titanic Sinclair stanno sviluppando un film horror

Di Pietro Ferraro lunedì 25 novembre 2019

La cantante Poopy e il regista Titanic Sinclair stanno collaborando per realizzare un film horror.

Il sito Bloody Disgusting riporta una partnership in essere tra la cantante Moriah Rose Pereira nota come Poppy e il regista Corey Michael Mixter, conosciuto con il nome d'arte Titanic Sinclair, per realizzare un film horror.

L'incontro tra Poppy e Sinclair risale al 2013 periodo in cui Poppy si è trasferita a Los Angeles e ha iniziato la collaborazione con il regista per alcuni video promozionali pubblicati su un canale YouTube attualmente denominato "Poppy", ma originariamente intitolato "Moriah Poppy" e in seguito "thatPoppyTV". Nell'ottobre 2016 Poppy ha pubblicato un album di musica ambient sperimentale dal titolo 3:36 (Music to Sleep To), composto da Titanic Sinclair e la stessa Poppy.

Uno dei video musicali più famosi di Poppy, che ha dichiarato di ispirarsi a Marilyn Manson e David Bowie, s'intitola "X" e la vede ricoperta di sangue in puro stile Carrie - Lo sguardo di Satana.

Poppy è recentemente apparsa come ospite nel podcast "The Boo Crew" e durante l'intervista, in cui ha segnalato Non aprite quella porta come sua prima esperienza horror ed elogiato Hereditary e Midsommar di Ari Aster tra i suoi film preferiti più recenti, la cantante ha anche rivelato che sta scrivendo un suo film horror.

Sto lavorando ad un film. Titanic [Sinclair] e io ci stiamo lavorando da un bel po'...è un horror.

Alla domanda se è qualcosa che sta scrivendo e in cui vorrebbe recitare, Poppy ha risposto: "Sì".