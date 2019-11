Ancora pochi passi: trailer del film horror di Pupi Oggiano con Diego Casale

Di Pietro Ferraro lunedì 25 novembre 2019

Ancora pochi passi: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Pupi Oggiano.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili online trailer e una locandina (disegnata da Elvis Di Ponto) di Ancora pochi passi, il nuovo film horror di Pupi Oggiano (La paura trema contro), scritto da Oggiano con Gabriele Farina e Antonio Tentori (collaboratore tra gli altri di Dario Argento e Lucio Fulci).

Il film in uscita nel 2020 vede protagonisti Diego Casale, Giorgia Lorusso, Omar Vestri, Valentina Anselmi e Maurizio Terenzi. Completamente girato in Piemonte tra Torino, Pianezza (città che ha concesso anche il patrocinio al film) e Lago d'Orta, con una scena importante realizzata in una villa in provincia di Varese.

La trama ufficiale:





Quattro cupe figure si muovono per le strade della città. Il loro incontro darà vita ad una condizione nuova. Ognuno di loro ha una storia da raccontare e sono storie terribili, cupe, di violenza e di morte. Cosa cercano i quattro misteriosi personaggi? Perchè sono tutti insieme? Perchè raccontano quelle storie? Non tutto è quello che sembra.

Il cast è completato da Omar Vestri, Frankie Converso, Graziella Mizzani Corio, Anna Stolder, Sabrina Siciliano, Mau Parietti, Tiberio Ferracane, Elisa Giorgio, Sara Nadira, Osmar M. Santucho, Massimo Sacco, Elena Durneva, Caterina Cretier, Jenie Righero, Olga Siracheva, Leda Vellucci, Simona Ramadan, Sophia Ungerland, Alessandro Benna, Serena Guarnero, Michela Colli, Francesco Serra, Chiara Di Ponto e Maria Vozza.

Pupi Oggiano ha anche curato le musiche del film, nel trailer sono presenti due brani che compongono la colonna sonora: “Ancora pochi passi – titoli di testa” e “Condannati all'eterno tormento”, entrambi disponibili sulla pagina Facebook del film.

Nato a Torino, musicista dal 1990, Stefano “Pupi” Oggiano ha all'attivo due album come autore e cantante con due diversi gruppi, prima di dedicarsi alla carriera di cantautore, veste in cui ha realizzato quattro album. Alla carriera da musicista affianca da sempre la passione per il cinema, che lo ha portato a realizzare decine di videoclip (non solo) dei suoi pezzi e tre documentari sul cinema di Dario Argento, del quale è uno dei massimi esperti e collezionisti: “Un gatto d'argento”, “A come Argento” e “Torino d'Argento”, col quale ha vinto il ToHorror Film Fest nel 2006. Oggiano è anche ideatore e co-organizzatore (con Gabriele Farina) del Torino d'Argento Tour Locations. Nel 2019 esce il suo primo film a soggetto, “La paura trema contro”, che passa in anteprima al Cinema Massimo di Torino, dove realizza un sold out, e del quale sono disponibili il dvd (Home Movies Spot), la novelization, scritta da Corrado Artale (Buendia Books) e il cd con la colonna sonora.